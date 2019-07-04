Даурен Абаев: Мы должны перестать относиться к митингам, как к чему-то экстраординарному

Это нормальная мировая практика.

Тема прошедших в городах Казахстана санкционированных митингов обсуждалась в прямом эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар". Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал ситуацию, сообщает Zakon.kz.

- Мы должны перестать относиться к митингам, как к чему-то экстраординарному. Я всегда об этом говорил, это нормальная мировая практика. Самое главное – недопущение насилия и причинения ущерба для общественного и частного имущества. Согласитесь, никто не захочет быть на месте хозяина магазина, чьи витрины будут разбиты. Именно для этого власти отводят для акций специальные места, организуют охрану правопорядка. 30 июня все так и происходило, - заявил министр.

Он также отметил, что эти акции показали, что в стране есть культура мирных собраний.

- Власти готовы к цивилизованному диалогу. Не нужно прибегать к крайним мерам, идти на провокационные призывы разного рода запрещенных организаций. У граждан есть реальная возможность цивилизовано, в легитимном русле высказать свои требования. Думаю, что 30 июня, это наглядно продемонстрировало, - заключил Даурен Абаев.

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