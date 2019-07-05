Семья в Жамбылской области 30 лет живет без документов

Чиновники обратили на многодетную семью внимание только после вмешательства журналистов.

Многодетная семья в Жамбылской области почти 30 лет живет без документов. Паспорт – и то украинский – есть только у матери четверых детей. Женщина говорит, что неоднократно пыталась восстановить документы и получить гражданство, но в ответ слышала лишь обещания. Сейчас семья ютится в бараке. Строение буквально трещит по швам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В аварийном бараке на окраине станции Отар многодетная семья живет уже 30 лет. И столько же Ирина Овчаренко пытается сделать себе и четверым детям документы.

– У меня четверо детей родились в Казахстане, у двоих есть метрики, но уже должны быть удостоверения, а у двоих и даже метрик нет. Как мне сказали, они не получат удостоверение! Хотя они были тут рождены, и даже я здесь живу – тоже не причина. Мы не работаем, как без документов? Просто наемным маляром работаю я, и все, - рассказывает Ирина Овчаренко.

– Мы везде ходили и где только не были. Без результатов, абсолютно. Из-за этого мы вот так и живем, а так жить мы не хотим. Но только так получается. Везде у нас отказ.

Ситуация усугубилась, когда в доме произошел пожар. Практически все строение выгорело дотла. Нетронутой осталась лишь часть дома, в которой сейчас и живут две женщины и четверо детей. Но и там находиться опасно.

– Я их условия оцениваю – вообще никак. Потому что жить в таких условиях невозможно. У них нет воды, да и в доме у них нет ничего такого, чтобы для детей были какие-то условия. Две маленькие комнаты, и все рушится, грибок идет по дому, - говорит Тамара Семенова.

Чиновники обратили на многодетную семью внимание только после вмешательства журналистов. В администрации пообещали оказать помощь, готовы взять на себя и ремонт.

– Со стороны акимата мы уже начали оказывать им помощь. Необходимые документы взяли и отправили в миграционную полицию. Я сейчас лично контролирую этот вопрос. Поймите, не от меня все зависит. Но я на связи с ними и стараюсь убыстрить решение этого вопроса. Как получат документы, начнем дальше оформление. Нужно подождать, - уверяет аким Отарского сельского округа Акжол Каримов.

Документы многодетной семье пообещали восстановить. Власти также намерены помочь с оформлением гражданства. Правда, сроки они пока не сообщают. После того как все будет готово, семья может рассчитывать на пособие и адресную помощь.

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