Мировой экономике угрожает демографический кризис

Многие страны столкнутся с резким сокращением населения трудоспособного возраста, последствия этого процесса будут ощущаться во всех аспектах мировой экономики.

Торговая война, долги, дефляция, автоматизация производства, искусственный интеллект? Забудьте! Демография – вот одна из самых крупных угроз мировой экономике и будущему мира, сообщает Вести.Ru.

Согласно данным последнего отчета ОЭСР население Кореи, Японии, Германии и Италии трудоспособного возраста к 2050 г. может сократиться до пугающе низкого уровня.



Исследователи изучили данные по населению каждой страны ОЭСР в возрасте от 20 до 64 лет в 2000 г. и спроецировали полученные сведения на ситуацию в 2050 г. Они пришли к выводу, что численность рабочего класса к 2050 г. составит лишь 80% от численности 2000 г. в Корее и Италии. В Японии численность рабочей силы составит и вовсе 60% от первоначального объема.

В целом участниками ОЭСР сейчас являются 34 страны со всего мира. Ожидается, что к 2050 г. численность населения трудоспособного возраста увеличится на 111% от первоначального объема. Рост во многом будет зависеть от стабильных показателей рождаемости и растущего населения.



Согласно данным ОЭСР, трудоспособное население Японии снижается последние 30 лет. Население трудоспособного возраста в Корее начало увеличиваться лишь недавно, но ожидается, что в этом году оно начнет сокращаться.



Так как многие страны столкнутся с резким сокращением населения трудоспособного возраста, последствия этого процесса будут ощущаться во всех аспектах мировой экономики: по мере сокращения домохозяйств уменьшатся дискреционные расходы. На развитых рынках в крупных городах будет давление в сфере недвижимости и в отношении цен на аренду квартир.



В другом отчете говорится, что в разных странах мира с 2000 по 2030 гг. будет сокращаться численность детей в семьях. Euromonitor ожидает, что в период с 2015 по 2030 гг. на развитых рынках число детей на семью сократится на 20%, на развивающихся рынках – на 15%. Как отмечает РБК, в 2012 г. число бездетных пар во всем мире превысило число семей с детьми.

Эта демографическая тенденция вызывает беспокойство, однако она лишь усугубиться в ближайшие десятилетия. Во многих развитых странах будет отмечен серьезный демографический дисбаланс, при котором представителей старшего поколения окажется в разы больше, чем представителей молодого поколения. Словом, многие регионы мира движутся прямым курсом к японификации.

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