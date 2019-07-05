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Две скорых стали участниками аварии в центре Актау

Пострадавших в результате ДТП нет.

Фото : кадр из видео5 июля 2019, 06:00

Дорожный инцидент произошел вечером 4 июля на проспекте Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.

Участниками ДТП стали две машины Скорой помощи и два легковых автомобиля Toyota Corolla и Lada Granta.

Авария, по информации ведомства, произошла по вине водителя Toyota Corolla из-за несоблюдения дистанции.

В отношении водителя Corolla стражи порядка составили административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).

Правонарушительнице грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (48 100 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Пострадавших в результате ДТП нет.


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