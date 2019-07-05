Сбежавшую с миллионами кассиршу задержали в Казани
Сейчас с женщиной проводятся необходимые оперативно-следственные действия, выясняется местонахождение денег.
Фото : bash.news5 июля 2019, 06:37
Сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину с семьёй задержали полицейские в съемной квартире в Казани. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Life.
- В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая вместе с семьёй скрывается в Казани. Сегодня она была задержана на одной из съемных квартир. Сейчас с ней проводят необходимые оперативно-следственные действия. Выясняется местонахождение похищенных средств, - приводит пресс-служба МВД РФ слова Волк.
27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, где работала кассиром, взяв 23 млн рублей (около 138 млн тенге). Когда обнаружилась пропажа, Хайруллину и ее семью по месту проживания не нашли. Дети кассира могли знать о планах матери. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.
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