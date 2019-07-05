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Казахстанские гимнасты вышли в финал летней Универсиады 2019

Завтра на помост выйдут казахстанские гимнастки. Команду Казахстана на этом соревновании представят Аида Бауыржанова (Нур-Султан) и Екатерина Чуйкина (Алматы).

Фото : olympic.kz5 июля 2019, 08:43

В Неаполе на Всемирной Летней Универсиаде завершился первый соревновательный день по спортивной гимнастике. По его итогам в финал вышли два казахстанских спортсмена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Милад Карими вышел в финал в четырех дисциплинах: с восьмым результатом в многоборье, четвертым в вольных упражнениях, шестым на перекладине, и седьмым на брусьях.

Еще один казахстанец вышел в финал в упражнении на коне. Нариман Курбанов показал третий результат и сможет представить Казахстан в финале.

Таким образом наши спортсмены выступят в пяти финалах, которые состоятся 6 июля (многоборье) и 7 июля - отдельные виды многоборья.

Завтра на помост выйдут казахстанские гимнастки. Команду Казахстана на этом соревновании представят Аида Бауыржанова (Нур-Султан) и Екатерина Чуйкина (Алматы).


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