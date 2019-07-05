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Таразцам принесли извинения за временные неудобства

В ходе учений будут проверены элементы системы оповещения, сбора, доставки сил и средств оперативного штаба к месту совершения акта терроризма.

Фото : NewsProm5 июля 2019, 09:18

5 июля в городе Таразе пройдут антитеррористические учения, передает Zakon.kz со ссылкой на Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

5 июля в Таразе Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводятся антитеррористические учения под условным наименованием "Теміржол - Антитеррор 2019".

Цель учений - совершенствование слаженности работы членов областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, его оперативных групп.

В ходе учений будут проверены элементы системы оповещения, сбора, доставки сил и средств оперативного штаба к месту совершения акта терроризма.

- За причинение временных неудобств, связанных с ограничением продвижения на отдельных участках территории города, приносим свои извинения, - сказано в сообщении.


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