Чем отличаются казахстанские профсоюзы от подобных организаций в Европе и США

Насколько отечественные профсоюзы независимы от органов власти и политики.

Как известно в развитых странах мира профсоюзы – это сильный общественный институт, который активно защищает права и интересы трудящихся, и является довольно серьезной политической силой. В Казахстане же ситуация несколько иная. О том, в чем заключается главное отличие казахстанских и зарубежных профсоюзных организаций, насколько они независимы от политики и доверяют ли им сами трудящиеся, пойдет речь в публикации Zakon.kz, подготовленной из ответов председателя Федерации профсоюзов РК Бакытжана Абдирайыма на официальный запрос редакции.

- В чем главное отличие деятельности казахстанских профсоюзов от деятельности подобных организаций в странах Европы, США и других развитых странах?

- В развитых странах мира профсоюзы – это сильный общественный институт, который активно защищает права и интересы трудящихся. Этому служат вековые традиции создания и деятельности профсоюзов.

Профсоюзы независимого Казахстана – это еще сравнительно молодой институт, который с каждым годом обретает силу, укрепляет свой авторитет.

В последнее время понимание защитной функции профсоюзов несколько изменилось – глобализация экономики расширила функции профсоюзов, сегодня в задачи профсоюзов входят такие вопросы, как не допустить увеличение уровня безработицы и повысить занятость. Профсоюзы стали осознавать, что благосостояние работников еще зависит и от роста эффективности труда. Сейчас современные профсоюзные организации не часто прибегают к забастовкам и активно участвуют в повышении профессиональной подготовки своих членов, а также совершенствовании самого производства.

Деятельность профсоюзов Казахстана всегда была неразрывно связана с насущными проблемами нашего общества, людей труда. Профсоюзы оставались верными своей главной миссии – честно служили интересам людей труда.

Основным направлением деятельности Федерации профсоюзов Казахстана, является защита трудовых прав работников через систему социального партнерства.

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- Насколько вообще самостоятельны профсоюзы, то есть независимы от органов власти и политики?

- Профсоюзы по своей природе и сути независимы и от власти и от политики. Сегодня профсоюзы независимые социальные партнеры, решают общие задачи обеспечения социальной стабильности.

10 октября 1990 г. XIV съезд профсоюзов Казахстана принял Декларацию об образовании Федерации профсоюзов, провозгласил ее независимым от власти, партии, предоставив профсоюзным организациям самостоятельность. Тогда еще существовали Советский Союз, Компартия Казахстана, и для того времени эта Декларация была необычным и смелым заявлением. В настоящее время эта норма закреплена в Законе "о профсоюзах".

Профсоюзы по своей природе носители защитной функции по отношению к органам власти, работодателям. Но это не говорит о том, что мы должны идти по пути конфронтации. Это не наш путь. Мы выступаем за диалог, за решение социальных, трудовых конфликтов мирным путем. Мы за стабильность в нашем обществе.

- С какими проблемами чаще всего обращаются в профсоюзы трудящиеся?

- Вопросов и проблем, с которыми работники обращаются в профсоюз много, и они очень разноплановы.

Если, скажем, систематизировать по тематике, то это в первую очередь, вопросы заработной платы. Здесь на первый план выходит невыплата, задержка, несвоевременная индексация. Во вторую очередь, это вопросы безопасности и охраны труда. Это необеспечение работодателем спецодеждой, не соблюдение работодателем условий безопасности труда, что приводит к появлению профессиональных заболеваний, несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. И третий блок, это социальные гарантии и выплаты. Это экологические выплаты (Семипалатинский полигон, Приаралье), доплаты за инвалидность, вредность на рабочем месте и т.д. Также люди обращаются по вопросам обеспечения жильем, местами в детских садах, выплате алиментов, обеспечению инвалидными креслами, трудоустройства и по многим другим вопросам.

Например, в таком очень важном вопросе, как безопасность и охрана труда показательна работа профсоюзов в АО "НК "Казакстан темiр жолы". Здесь 116 тысяч членов профсоюза и самый лучший коллективный договор. Профсоюз активно ведет работу на предприятии. Президент компании проводит специальные совещания с участием руководителей всех структурных подразделений, где рассматривает вопросы выполнения коллективного договора и строго наказывает тех руководителей, кто пренебрегает его положениями - по результатам выявленных нарушений, а именно - по переработке работников сверх нормы времени произведена компенсация денежных средств. В другом случае – где была закуплена непригодная спецодежда, закупили новую.

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- Охотно ли наемные работники вступают в профсоюзы и насколько велико доверие трудящихся к этим организациям?

- К сожалению, численность членов профсоюзов по сравнению с 1990 годом снизилась с 7,4 млн. человек до 2 млн. человек в 2018 году. Но, в этом году отмечается рост членства в профсоюзах в реальном секторе экономики. Это свидетельствует о том, что работники стали осознавать и понимать защитную роль профсоюзов. За 2018 год численность членов ФПРК выросла на 60 тысяч человек за счет новых профсоюзных организаций.

Подготовил Владимир Демидов

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