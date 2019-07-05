ДП Алматы: Нам нужны уверенные, грамотные и здоровые сотрудники

Полицейские Алматы провели встречи с выпускниками юридических вузов, разъяснив им порядок приема на службу в ОВД.

Руководство алматинской полиции провело ряд встреч с выпускниками юридических факультетов вузов мегаполиса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Представители кадрового аппарата городской полиции довел до новоиспеченных дипломированных юристов информацию об имеющихся должностях младшего и среднего начальствующего состава, разъяснил порядок приема граждан на службу в ОВД и требования по прохождению медицинской комиссии.

- Попасть на службу в полицию желает много ребят, однако мы ищем целеустремленных, способных из выпускников. Нести службу в полиции могут не только специалисты юриспруденции, но и выпускники с техническим образованием, как парни, так и девушки. Вопреки устоявшемуся мнению, будто в органах внутренних дел работают одни мужчины, и попасть туда сложно, мы открываем двери всем желающим молодым людям, которые настроены, нести службу во имя закона и правопорядка в нашей стране. Благодаря Президенту страны заработная плата и социальный пакет сотрудников полиции растет, так же с учетом принципов меритократии предусмотрен карьерный рост. В этой связи, повышаются требования на компетентность и способность нести службы в органах внутренних дел. Нам нужны уверенные, грамотные и здоровые сотрудники, - отметил начальник Управления кадровой политики ДП Алматы Олжас Мырзабеков.

Спикер уточнил, что на службу приглашаются граждане от 18 до 35 лет, рассказал о социальных гарантиях, предусмотренных законом. В число государственных обязательств, действующих при поступлении на службу в органы внутренних дел, входит обеспечение сотрудников полным форменным обмундированием, стабильная заработная плата, бесплатное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях МВД РК. Для тех, кто хочет повысить образовательный уровень, обучение в учебных заведениях МВД РК - бесплатно. Кроме того, имеется возможность выхода на пенсию после 20 лет службы.

Выпускники проявили большую заинтересованность и задали многочисленные вопросы.

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