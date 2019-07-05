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Нападение на курьера обменника. Вынесен приговор

Все осужденные жители Алматинской области 36-40 лет. Официально не трудоустроены.

Фото : almaty.tv5 июля 2019, 10:16

Департаментом полиции на транспорте в декабре 2018 года завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении четверых мужчин. По приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы они приговорены к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

В полиции напомнили, как все было. 13 сентября 2018 года на станции Отар в Жамбылской области группа из четырех человек совершила нападение на курьера обменного пункта и завладела денежными средствами в сумме 107 000 долларов США, 4 000 000 российских рублей и 23 000 евро.

В результате грамотно спланированных и проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками транспортной полиции подозреваемые были задержаны.

- Установлено, что подозреваемые действовали в составе организованной группы. Все они жители Алматинской области 36-40 лет. Официально не трудоустроены. При задержании у них было изъято огнестрельное оружие, а также легковой автомобиль, использованный ими при совершении разбойного нападения. Также в ходе расследования изъята часть похищенных денежных средств, - рассказали в транспортной полиции.

Подозреваемые дали признательные показания.


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