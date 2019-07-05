Алматинские курсанты посвятили Дню столицы тематический вечер

"Новая столица Казахстана отражает историческую роль Елбасы".

Тематический вечер, посвященный Дню столицы Нур-Султана, прошел в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи, сообщает Zakon.kz.

На мероприятие были приглашены ветераны Вооруженных Сил. Участниками была подготовлена большая культурная программа, много интересных, разножанровых номеров и докладов. В своих выступлениях курсанты выразили искреннюю радость и гордость за процветающую столицу Казахстана.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника института по воспитательной и идеологической работе полковник Дильмурад Арипов отметил значимость данного праздника, подчеркнув, что новая столица Казахстана отражает историческую роль Елбасы.

- Наша столица ассоциируется с именем Елбасы Нурсултана Назарбаева, ведь благодаря его кропотливому труду главный город стал процветающим мегаполисом. Мы, военнослужащие, полностью поддерживаем присвоение столице имени Первого Президента – Нұр-Сұлтан. Благодарим его за процветающий и независимый Казахстан, - подчеркнул Арипов.

В рамках мероприятия присутствующим был показан документальный фильм о становлении и развитии столицы, организована книжная выставка "Нұр-Сұлтан қаласы – Қазақстанның жүрегі", где участники мероприятия узнали много нового и интересного о нашей столице.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным курсантами.

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