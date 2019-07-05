Нигматулин: Принимаемые законы направлены на улучшение жизни казахстанцев

После закрытия сессии парламентарии выезжают в регионы для встреч с населением.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, подводя на совместном заседании палат Парламента итоги работы депутатов в четвертой сессии, подчеркнул, что каждый принятый закон направлен на улучшение качества жизни граждан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба Мажилиса.

Как отметил Нигматулин, парламентарии в своей деятельности руководствовались поручениями, данными на открытии четвертой сессии, и в Послании народу Казахстана Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Дополнительный импульс законотворческой деятельности придали инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева по государственной поддержке социально уязвимых слоев населения.

В числе важнейших законов, принятых в течение сессии, председатель Мажилиса назвал республиканский бюджет на 2019-2021 гг, в котором уделено внимание выполнению, прежде всего, социальных задач. Выделены необходимые средства на развитие аграрного сектора, индустриализацию, поддержку малого и среднего бизнеса, цифровизацию экономики и развитие социальной сферы.

При этом Нигматулин подчеркнул, что депутаты всегда во главу угла ставят эффективное использование выделенных средств.

Принят пакет социальных законов. Внесены поправки по вопросам занятости. Внедрение новой модели государственного объема бесплатной медицинской помощи урегулировано депутатами при принятии Закона по вопросам здравоохранения. Впервые принят закон о кинематографии.

Принят большой пакет законов для развития отдельных секторов экономики: о стандартизации, по вопросам транспорта. Сформирован новый путь развития сферы авиаперевозок в стране. В результате, начал работу отечественный лоукостер "Fly Arystan".

Для поддержки предпринимательства Парламентом внесены изменения в законодательство по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

Председатель Мажилиса отметил и закон по вопросам передачи функций центральных и местных исполнительных органов в конкурентную среду, расширяющий возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие системы самоуправления.

В целом, в ходе сессии было проведено 5 совместных заседаний Палат, 41 пленарное заседание Мажилиса и 26 пленарных заседаний Сената. На которых рассмотрено 319 важных вопросов. Принято 83 законопроекта, из которых 82 уже подписаны Главой государства и вступили в законную силу.

- Каждый принятый закон, прежде всего, направлен на выполнение стратегических и социальных инициатив Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Каждый закон придал импульс развитию нашей страны и улучшению качества жизни населения. А самое главное, каждый принятый закон призван поддержать и защитить всех граждан. Все это - результат совместной работы депутатов обеих палат. И Сенат, и Мажилис внесли свой вклад, чтобы обозначенные приоритетные направления были эффективно реализованы, - отметил Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса подчеркнул, что депутатский корпус работал не только с правительственными законопроектами, но и реализовал свое право законодательной инициативы.

В частности, в соответствии с поручением Елбасы, данным на XVIII съезде партии "Nur Otan", депутаты инициировали Закон по вопросам жилищных отношений, который даст возможность обеспечить жильем многодетные семьи и работающую молодежь.

В числе депутатских – принятые законопроекты по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, а также относительно государственной службы и противодействия коррупции.

По словам председателя Мажилиса, в настоящее время активно продолжается работа над законопроектами, инициированными депутатами Парламента, по вопросам исполнительного производства, оказания государственных услуг.

Как отметил Нурлан Нигматулин, в течение сессии парламентарии выстраивали совместную работу не только с Правительством и другими государственными органами, но и общественными организациями и населением.

В частности, в Парламенте проведено 20 правительственных часов, 3 парламентских слушания, 24 "круглых стола", 29 выездных заседаний комитетов и 4 международных конференции.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, в работе Парламента важна роль депутатских запросов, т.к. они направлены, прежде всего, на решение вопросов, стоящих в центре внимания каждого гражданина, всего населения.

По словам Нигматулин, депутатами обеих палат Парламента за прошедшую сессию направлено 319 депутатских запросов. На имя же депутатов Парламента за сессию поступило порядка 7 тысяч обращений граждан, все из которых были рассмотрены в соответствии с законодательством.

Большое значение имеют и выезды депутатов в регионы. В целом, депутатами Парламента посещено более 2 тысяч населенных пунктов и проведено свыше 4 тысяч встреч.

Вместе с тем, председатель Мажилиса акцентировал внимание и на ряд проблемных вопросов.

В их числе – недостаточная эффективность планирования законопроектных работ Правительства. Кроме того, все еще не соответствует высоким требованиям и качество законопроектов, поступающих из Правительства. Председатель Мажилиса обратил внимание и на несвоевременное предоставление Правительством заключений на поправки депутатов.

При этом Нурлан Нигматулин выразил надежду, что Правительство обратит внимание на эти недостатки.

Говоря о предстоящей работе, председатель Мажилиса заверил, что и в дальнейшем Парламент продолжит работу по реализации Послания народу Казахстана, социальных инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева и 10 важных направлений главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В настоящее время в портфеле Парламента 34 законопроекта.

В их числе - республиканский бюджет на 2020-2022 годы, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", новый "Экологический кодекс, проект закона о статусе педагога.

А в сентябре парламентариям предстоит провести важное международное мероприятие - Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", в котором примут участие представители парламентов более 60 стран и 16 парламентских организаций.

Данное мероприятие приурочено к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева об Евразийской интеграции.

Депутаты сессию завершили, однако работа продолжается. После закрытия сессии парламентарии выезжают в регионы для встреч с населением.

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