Программа "Жас куат": новые залы и огромный интерес к тяжелой атлетике

Отныне юные штангисты благодаря точечному ремонту занимаются в комфортных условиях.

Посещаемость секций тяжелой атлетики в казахстанских регионах увеличивается в два раза благодаря программе "Жас Куат", передает Zakon.kz.

Программа "Жас Куат" по поддержке молодых штангистов активно реализуется Казахстанской федерацией тяжелой атлетики совместно с Rompetrol.

Зал для занятий тяжелой атлетики в Темиртау находится на стадионе Строитель, которому 50 лет и не было капитального ремонта. Благодаря программе "Жас куат" был произведен точечный ремонт тех объектов, которые требовали безотлагательного вмешательства.

Отныне юные штангисты благодаря точечному ремонту занимаются в комфортных условиях. Также в самом зале поменяли освещение, он приобрел cовершенно другой, приятный облик за счет этого.

- Выражаем благодарность за финансовые средства, за то, что федерация вкладывает деньги в развитие не только национальной сборной, а именно в развитие регионов, детского спорта, - сказал наставник темиртауских штангистов Геннадий Лактионов.

Также в зал передали два новых тренировочных помоста. Если говорить о штангах, они хорошего качества. И хотя это не соревновательные штанги Eleiko (инвентарь этой фирмы используется на Олимпийских играх и чемпионатах мира), а лишь хороший тренировочный, приемлемый инвентарь (штанги и блины)китайского производства, штангисты и их наставники рады такому обновлению. Тем более, что ранее федерация уже предоставила темиртауским штангистам один комплект Eleiko.

- Дети довольны, что меня радует, так это то, что в летний период у нас после ремонта за день тренируются от 40 до 50 человек, хотя раньше обычно летом у нас в течение дня тренировалось 20-25 человек. Посещаемость возросла в два раза больше только за счет того, что сделали душевую, освещение хорошее, уже плюсы. Если на этом федерация не остановится, то можно будет обновить инвентарь для ОФП, и еще больше детей пойдет в наш вид спорта. Очень важно, что федерация инвестирует в фундамент, в детский спорт, это основа основ, за что выражаю огромную благодарность, - сказал Геннадий Лактионов.

4 июля состоялось торжественное открытие спортивного зала на стадионе Локомотив и в СШ №32 города Семей. Ранее состояние зала по стадиону Локомотив оставляло желать лучшего.

На сегодняшний день отремонтированы душевые, раздевалка, санузел, заменена половая доска в спорт зале, добавлено освещение. Отопление теперь полностью новое, за что семейские штангисты выражают огромную благодарность учредителям программы "Жас куат".

- Важно, что нам также обновили тренировочные снаряды. Потому что на устаревших штангах если тренироваться, то на соревнованиях все равно приходиться соревноваться на новых, разница огромная. Подрыв получается сильный, к новым штангам привыкать тоже надо. Федерацией был выделен инвентарь фирмы ZKС. На этих штангах проводили сорвенования тяжелоатлетов на ОИ в Китае в 2008 году. Это очень хорошие штанги, ребята теперь достигнут еще более впечатляющих результатов, подготовка будет эффективнее, - сказал тренер Вячеслав Лю-Шин.

От Восточно-Казахстанской области стипендий удостоились мастера спорта РК Ринат Баширов, Елизавета Белоусова, Елена Переяславская, Диана Абдуллаева и Антон Еременко.

Стипендиат программы Ринат Баширов занимается тяжелой атлетикой с 13 лет. В спорт пришел по настоянию дяди, который заинтересовал его показом видео с выступлений тяжелоатлетов. Ринат учится в колледже Олимпийского резерва по специальности физическая культура.

- Прежде чем зайти в зал, я долго стоял у двери и не решался, потом все-таки зашел, стоял, рассматривал все. Ко мне подошел тренер Анатолий Васильевич Лю-Шин и спросил "Будем тренироваться?", так и пришел в этот спорт. Планы у меня большие. Мечтаю выйти на мировые помосты и воспитывать таких же чемпионов, так же как меня воспитывают сейчас",- рассказывает Ринат.

Тренером у ребят является известный в городе тяжелоатлет Вячеслав Лю-Шин.

- По программе "Жас куат" молодым штангистам платят стипендию, это большой стимул для них, ребята тренируются, есть помощь, будут более ответственными. Поддержка от лица Федерации и Rompetrol оказывается большая, молодым помогают ремонтом и инвентарем, большое спасибо, - сказал Вячеслав Лю-Шин.

Тренер по тяжелой атлетике из Семея в зале СШ 32 Камиля Острикова рассказала, что в их зале был произведен ремонт, также для них приобрели 3 тренировочных помоста, 4 тренировочные штанги.

- Очень важно, что учтены гендерные особенности. Дело в том, что у штангистов есть мужской и женский гриф, разница очень большая. Раньше девочки у нас практически тренировались в основном на мужских грифах, был только один женский. Теперь проблема решена, - сказала Камиля.

Она отметила, что уже сейчас дети приходят в зал, радуются тому, что есть новые снаряды, произведен ремонт, все чисто и аккуратно.

В Семее в зале СШ 35 тренируются дети-призеры чемпионатов Казахстана, получают стипендии по программе "Жас куат", что очень сильно мотивирует молодых спортсменов, которые видят возможность получить стипендию и показывают более высокие результаты.

Призер чемпионата РК среди взрослых Диана Абдуллаева 2001 года рождения – одна из стипендиаток. Для нее это большая подмога. Девушка из многодетной семьи, отца они потеряли, все держится на плечах у мамы, и финансовая поддержка в рамках "Жас куат" сильно помогает спортсменам, они имеют возможность получать правильное питание и экипировку.

- Эти стипендии, новые штанги, ремонт будут способствовать тому, что наша тяжелая атлетика в дальнейшем будет процветать и продвигаться все сильнее в мире. С такой поддержкой Федерации, спонсоров мы просто обязаны оправдать их надежды, наш казахстанский флаг будет развиваться на Олимпийских играх и международных соревнованиях, - сказала тренер.

Cимволично, что реализация программы "Жас Куат" начинается именно в этом году, объявленном Лидером Нации годом молодежи. Лучшие в этом действительно "тяжелом" виде спорта ребята будут получать стипендию от компании Rompetrol - это подразделение Казмунайгаз в Румынии, руководство которой верит, что проект станет серьезным стимулом к дальнейшему планированию спортивной карьеры и достижению наивысших результатов.

Альберт Ахметов

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