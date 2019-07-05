В озере Кольсай нашли медузу

В озере Средний Кольсай температура воды в летний период года не превышает 15-16 С, что считается нижним температурным пределом существования медузы.

Пресноводную медузу обнаружили в сборах проб из озера Средний Кольсай, передает Zakon.kz.

Вестями из ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" поделился пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства МСХ РК Сакен Дилдахмет.

- Изучением состояния фауны озер Средний Кольсай и Нижний Кольсай специалисты головного подразделения ТОО "Научно-производственного центра рыбного хозяйства" занимаются в течение последних трех лет (2016-2019 гг.) в рамках исследований особо охраняемых территориях (ООПТ). В частности, сотрудниками лаборатории гидробиологии и гидроаналитики был проанализирован состав и состояние зообентосного сообщества (донные и придонные беспозвоночные) обоих озер. Каково же было наше удивление, когда в сборах из оз. Средний Кольсай 2017 года была обнаружена пресноводная медуза, - сообщил Дилдахмет.

Он отмечает, что в наших водоемах медузы встречаются очень редко. На территории Казахстана в природных условиях медузы постоянно регистрируются в водах Каспийского моря. Однако, в последнее десятилетие сведения о нахождении пресноводных теплолюбивых медуз периодически появляются в прессе. Так они были обнаружены в озере Тогуз (пригород Шымкента, 2010 г.), в реке Волга в районе Рыбинского водохранилища и др.

- Одним из факторов, которые непосредственно определяют возможность развития и размножения пресноводных медуз вроде Limnocnida tanganyicae и Craspedacusta sowerbii является температура воды. В озере Средний Кольсай температура воды в летний период года не превышает 15-16 С, что считается нижним температурным пределом существования медузы. Пути проникновения медузы в оз. Верхний Кольсай неизвестны. Возможно, данную медузу запустил в озеро кто-то из туристов, посетивших Кольсайские озера, или она была принесена в водоем какой-либо птицей. Размножение медуз на фоне столь низких температур маловероятно, что подтверждается отсутствием повторных находок медузы в озере, - рассуждает представитель МСХ.

Сам факт подобной находки говорит о необходимости мониторинга состояния животного мира особо охраняемых территорий с целью контроля проникновения чужеродных видов и сохранения уникальности особо охраняемых зон.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!