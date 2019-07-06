День столицы отмечают в Казахстане

В этом году городу исполняется 21 год.

Сегодня, 6 июля, Казахстан отмечает день рождения столицы. В этом году городу исполнился 21 год. Это государственный праздник и поэтому этот день является выходным днем и казахстанцы будут отдыхать три дня - включая 8 июля, сообщает Zakon.kz.

6 июля 1994 года Верховный Совет Казахстана принял постановление о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Через три года было принято окончательное решение о переносе столицы, которое Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев закрепил своим указом. В этот же день Акмола была переименована в Астану.

В 1999 году по решению ЮНЕСКО Астана получила звание "Города мира", которое присуждается городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира. Кроме того, город стал свободной экономической зоной, что привело к бурному экономическому развитию города.

18 июля 2008 года Мажилис одобрил законопроект "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", внесённый Комитетом по социально-культурному развитию, согласно которому и был установлен новый государственный праздник "День столицы — 6 июля".

Как отмечали законотворцы при принятии закона о праздновании дня столицы, этот день имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Казахстана. С приобретением нового статуса в Астане начались массовые строительства, в результате которых казахстанская столица превратилась в один из самых красивых современных городов Центральной Азии.

В ее строительстве города принимали участие не только казахстанские архитекторы, но и известные зарубежные специалисты. При этом реализовывалась основная идея Нурсултана Назарбаева – столица должна приобрести облик евразийского мегаполиса, стать удобной и комфортной для ее жителей и гостей.

Среди архитекторов, участвовавших в возведении новой столицы, такие мировые знаменитости, как Кисе Курокава и Норман Фостер. Знаменитый британец архитектор является автором одного из самых уникальных зданий в Астане – Дворца Мира и Согласия. Среди самых известных современных архитектурных шедевров стали здание Министерства транспорта и коммуникаций, башни "Казахстан Темир Жолы" и "Северное сияние", деловой центр, Башня "Астана", здание Международного аэропорта, и, конечно же, "Байтерек".

Свое новое признание Астана получила во время проведения Всемирной выставки EXPO-2017, которую посетили почти 4 миллиона человек. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

Строительство столицы продолжается до сих пор, в прошлом году здесь появился новый пешеходный мост через реку Есиль, который подарила Атырауская область. Также в городе появилось много новых фонтанов, скверов, парков и собственный Арбат.

В столице действует несколько театров: Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой, Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева, Русский драматический театр имени М. Горького и другие.

Также в городе множество музеев (музей Первого Президента, музей современного искусства, музей имени Сакена Сейфуллина и др.), выставочных комплексов, образовательных учреждений, библиотек.

В своей книге "В сердце Евразии" Лидер нации Н.Назарбаев написал "Астана – это символ обновления Казахстана, символ неиссякаемой созидательной энергии его многонационального народа. Это символ веры народа, приступившего в далеко не самые легкие времена к возведению новой столицы, в свои собственные силы. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей свободу, в своем процветающем будущем, в будущем своих потомков".

В марте 2019 года после ухода Нурсултана Назарбаева с поста Президента РК Астана была переименована в его честь и получила название – Нур-Султан. С таким предложением выступил новый Президент Касым-Жомарт Токаев. Его предложение поддержал парламент страны.

Ранее Астана также имела названия: Акмолинск — 1830-1961 годы, Целиноград — 1961-1992 годы, Акмола — 1992-1998 год.

С 1996 года численность населения в Нур-Султане выросла в несколько раз - с 270 тысяч до миллиона человек.

День столицы отмечается по всему Казахстану, и это поистине всенародный праздник. Проходят концерты, выставки, народные гуляния.

В Нур-Султане же 6 июля традиционно отмечается яркими и незабываемыми событиями.

В этот день пройдут концерты духовых оркестров, народных инструментов, современной музыки, чемпионат по караоке, этнофестиваль, фестиваль уличного танца "International Street dance Session in Astana", фестиваль детского творчества "Шаттық", ледовые шоу, спортивные состязания, кулинарные мастер-классы и др.

Стоит отметить, что в этом году бюджет на гулянья уменьшили в три раза в связи с трагедией, произошедшей в Арыси.

Основным местом проведения мероприятий в этом году стали 8 жилых массивов в окраинных частях города, парки, скверы, бульвары, набережная реки Есиль. То есть максимально охвачены основные точки притяжения, что позволит избежать массового скопления в центральной части города и максимально сосредоточиться на обеспечении общественной безопасности.

Из графика также убрали такие крупные мероприятия как OPEN AIR с участием звезд казахстанской и российской эстрады.

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