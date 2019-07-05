Сагинтаев ответил на обращение жильцов двух домов, оказавшихся под угрозой выселения

С мошенниками, совершавшими махинации с землей, будем разбираться по закону - аким Алматы.

В Алматы жильцы домов №85 и №85 "А" района Айнабулак 2 обратились на имя акима города Бакытжана Сагинтаева с просьбой решить проблему, возникшую в связи с судебным спором между застройщиком жилья и ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что указанные дома были введены в эксплуатацию в 2018 году, квартиры продали на 95%. Однако ТОО "ПКС" инициировало судебный иск о признании договора купли-продажи на участок недействительным, поскольку он предназначался для разработки на местном уровне мероприятий по защите прав дольщиков и, по заявлениям предприятия, изначально был отчужден незаконно. А в ходе судебных разбирательств было установлено, что все дольщики получили свои квартиры.

В связи с этим жильцы домов обратились к акиму города, утверждая, что находятся под угрозой выселения из приобретенного ими жилья. Бакытжан Сагинтаев ответил на вышеуказанное обращение в своем блоге в Twitter.

Обращение жильцов Айнабулак-2, д. 85 и 85А на мое имя рассмотрено. Решение найдено.

1) К жильцам и застройщику, добросовестно выполнявших свои обязанности, вопросов нет.

2) С мошенниками, совершавшими махинации с землей, будем разбираться по закону.

3) Поручения ПКС дал.

Обращение жильцов Айнабулак-2, д. 85 и 85А на мое имя рассмотрено. Решение найдено.

1) К жильцам и застройщику, добросовестно выполнявших свои обязанности, вопросов нет.

2) С мошенниками, совершавшими махинации с землей, будем разбираться по закону.

3) Поручения ПКС дал. — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 5 июля 2019 г.

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