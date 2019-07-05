На семь лет могут сесть полицейские начальники за поборы с подчиненных

По мнению прокурора, в Житикаринском РОВД наблюдается "полное разложение".

В суде №2 Костаная завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника Житикаринского РОВД Абдугали Оркашбаева и начальника местной полицейской службы Кайрата Искакова, передает Zakon.kz со ссылкой на "КН".

Оркашбаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а Искаков еще и во взятке в 250 тысяч тенге за невозбуждение дела. Поэтому он находится под арестом и в зал суда его доставлял конвой. Оркашбаев - под домашним арестом.

Судили подполковника и майора за то, что они, по версии обвинения, систематически организовали поборы с личного состава РОВД. Сначала полицейским выписывали премию, а затем большую часть денег изымали.

В обвинительном акте фигурируют такие суммы: в октябре 2018 года - 2, 2 миллиона тенге, в ноябре - 1,2 миллиона, в декабре - 1, 6 миллиона тенге. С последней суммой, которую ему передал водитель служебной машины, Оркашбаева 21 декабря прошлого года и задержали. К этому времени он уже не был начальником Житикаринского РОВД, находился в кадровом резерве Департамента полиции. Однако, по мнению обвинения, это не мешало ему через Искакова получать деньги.

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Защитники подсудимых просили суд признать все уголовное дело незаконным из-за серьезных процессуальных нарушений. Также, практически все 56 полицейских, которые официально признаны потерпевшими, от этого статуса отказались.

По мнению прокурора, в Житикаринском РОВД наблюдается "полное разложение". По семь лет лишения свободы запросил он для подсудимых.

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