МСХ РК: Земля иностранцам не продается и продаваться не будет

На сегодняшний день ни иностранные компании, ни граждане Казахстана не могут купить сельхозземли в частную собственность.

Могут ли иностранные граждане получить землю в частную собственность, прокомментировали в МСХ РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что на сегодняшний день ни иностранные компании, ни граждане Казахстана не могут купить сельхозземли в частную собственность. И на временное пользование тоже она не дается.

- Земля иностранцам не продается и во временное пользование тоже не отдается. Сельхозземли иностранцам не продаются и продаваться не будут, - сказал на информационной площадке СЦК Сапархан Омаров.

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