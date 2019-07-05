МСХ РК: Земля иностранцам не продается и продаваться не будет
На сегодняшний день ни иностранные компании, ни граждане Казахстана не могут купить сельхозземли в частную собственность.
Фото : Казинформ5 июля 2019, 13:15
Могут ли иностранные граждане получить землю в частную собственность, прокомментировали в МСХ РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что на сегодняшний день ни иностранные компании, ни граждане Казахстана не могут купить сельхозземли в частную собственность. И на временное пользование тоже она не дается.
- Земля иностранцам не продается и во временное пользование тоже не отдается. Сельхозземли иностранцам не продаются и продаваться не будут, - сказал на информационной площадке СЦК Сапархан Омаров.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976585-3c2a8fdf1cad8a74f08d5cd8fb730954
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...