Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МСХ РК: Земля иностранцам не продается и продаваться не будет

На сегодняшний день ни иностранные компании, ни граждане Казахстана не могут купить сельхозземли в частную собственность.

Фото : Казинформ5 июля 2019, 13:15

Могут ли иностранные граждане получить землю в частную собственность, прокомментировали в МСХ РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что на сегодняшний день ни иностранные компании, ни граждане Казахстана не могут купить сельхозземли в частную собственность. И на временное пользование тоже она не дается.

- Земля иностранцам не продается и во временное пользование тоже не отдается. Сельхозземли иностранцам не продаются и продаваться не будут, - сказал на информационной площадке СЦК Сапархан Омаров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты