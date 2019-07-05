71-летнюю женщину задержали с агитационными листовками в Алматы

Она стояла ночью на перекрестке. На листовках был призыв к участию в несанкционированном митинге.

В Алматы за призывы к участию в несанкционированном митинге приняты меры к "агитаторам", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Минувшим днем сотрудниками полиции задержан гр. Абдрахманов Н.Г., 1967 года рождения, который посредством мессенджера и социальных сетей активно призывал к участию в несанкционированном митинге и к игнорированию норм законодательства.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 488 КРКобАП и решением СМАС по городу Алматы арестован на 10 суток.

Также сотрудниками местной полицейской службы были приняты меры в отношении Утебаевой А.М., 1948 года рождения, которая минувшей ночью на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина распространяла листовки с призывами об участии в несанкционированном митинге. У женщины были изъяты листовки в количестве 30 штук.

Сегодня решением специализированного межрайнного административного суда города Алматы гр.Утебаева А.М., согласно ст.488 КРКобАП, была подвергнута административному штрафу в размере 50 МРП.

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