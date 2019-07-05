Михаил Кукушкин победил во втором круге Уимблдона

Данная победа является результатом его несгибаемого характера и страстного желания стать профессионалом.

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов поздравил Михаила Кукушкина с волевой победой во втором круге "Уимблдона". Накануне казахстанский теннисист в сложной, но яркой схватке обыграл лучшего теннисиста США – Джона Изнера.

Данная победа, а также все предыдущие достижения Михаила ценнее тем, что являются результатом его несгибаемого характера и страстного желания стать профессионалом.

Накануне в интервью пресс-службе ATP Михаил рассказал о своем пути становления, отметив вклад Федерации тенниса и ее президента. Именно его видение развития и популяризации тенниса в Казахстане стало ключевым в решении продолжить карьеру здесь.

- Когда я впервые попал в первую сотню, опыта у меня совершенно не было. Тогда я не был профессионалом, знал лишь как бить по мячу, чтобы он перелетел через сетку. Я не знал, что нужно тренироваться в зале... Именно Казахстан помог мне всему научиться. Когда я переехал сюда, то купил абонемент в зал. Здесь меня научили, как быть профессионалом. Я учился, слушая, - сказал спортсмен.

Следует отметить, что вчерашняя победа Кукушкина так же показатель его стойкости и приверженности своей цели. Потому как Джон Изнер – один из достойнейших соперников, занимающий 12-ю строчку мирового рейтинга, победитель 19 турниров серии ATP. Более того в 2018 году Джон дошёл до полуфинала "Уимблдона", где в пяти сетах уступил победу Кевину Андерсону из ЮАР.

Это была пятая встреча Кукушкина с Джоном Изнером и первая победа Михаила. Все 4 предыдущие игры завершались в пользу американского теннисиста. Сложный поединок длился 3 часа 10 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 4:6, 6:1, 6:4.

По мнению руководства Федерации тенниса, Михаил одержал выдающуюся победу. Уступая в счёте, он нашёл в себе силы переломить ход игры, боролся за каждый мяч на подаче Изнера, благодаря чему и добился успеха. Таким образом, Кукушкин на данный момент повторил свой лучший результат на "Уимблдоне" - в 2014 году он так же дошел до третьего круга.

В следующем круге соперником Кукушкина станет 29-летний немец Ян-Леннард Штруфф, занимающий 33-е место в мировом рейтинге. В предыдущих трех очных встречах Михаил, который находится на 58-й строчке рейтинга, уступал победу Штруффу. Несмотря на это у Кукушкина есть уникальный шанс улучшить свой рекорд и пройти в четвертый круг "Уимблдона".

Кроме того на этих соревнованиях Кукушкин представляет Казахстан и в парном разряде, где в последней игре против француза Бенуа Пера и легендарного индийца Леандера Паеса, он вместе с другим казахстанским теннисистом - Александром Бубликом одержал еще одну яркую победу.

Руководство Федерации тенниса возлагает большие надежды на Михаила Кукушкина и уверено, что все главные победы, в том числе и на нынешнем Уимблдоне, у спортсмена еще впереди…

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