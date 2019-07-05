Аким Атырау оценил работы по реконструкции городских улиц

Он дал ряд соответствующих поручений.

В Атырау продолжаются работы по реконструкции и расширению трех центральных городских улиц - пр.Бейбарыса, ул.Курмангазы и ул.Валиханова, стартовавшие 25 июня текущего года, сообщает пресс-служба акимата Атырау.

По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в рамках проекта будут перекрыты очередные участки:

- с 6 июля 2019 г. по ул.Курмангазы на участке от ул.Жастар (рынок "Коктем") до ул.Луговой (рынок "Мерей");

- с 8 июля 2019 г. Пр. Бейбарыса от ул.Абдрахманова до ул.Исмагулова (кольцевой развязки).

Аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы проинспектировал ход работ по реконструкции и расширению городских улиц и дал ряд соответствующих поручений.

- В прошлом году мы положили начало реализации крупного проекта по капитальному ремонту 11 центральных улиц города. Если в 2018 были реконструированы и расширены 3 улицы - Баймуханова, Владимирского и Тайманова, в этом году мы намерены закрыть на ремонт еще 8 улиц. На трех из них работы уже начались. Наша главная цель - разгрузить город от пробок в часы пик и создать комфортные условия и для автомобилистов и для пассажиров, - обратился к дорожным рабочим градоначальник.

Отметим, что в текущем году городские власти планируют отремонтировать и расширить следующие улицы – ул. Гумарова (0,528 км), ул. Курмангазы (4,05 км), пр. Бейбарыса (10,002 км), ул. Габдиева (1,234 км), ул. С. Датова (4,69 км), ул. Амандосова (2,925 км), ул. Уалиханов (2,346), ул. Гагарина (1,83).

Разработка ПСД реконструкции и расширения оставшихся трех улиц – пр. Азаттык (2,546 км), Ауэзова (2,84 км), Маденова (1,6 км) – общей протяженностью 6,986 км, полностью завершена, получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительно-монтажные работы выше указанных дорог, запланированы на следующий год.

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