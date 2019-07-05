Азгирский регион в Атырауской области обеспечили газом

Работы были начаты в 2017 году.

В Азгирский регион, Курмангазинского района проложен и сдан в эксплуатацию газопровод, сообщает Региональная служба коммуникации Атырауской области.



Принявший участие в церемонии открытия заместитель акима Атырауской области Айбек Крамбаев, в торжественной обстановке зажег символический огонь и поздравил жителей региона с радостным событием – обеспечением их "голубым топливом".

- Сегодняшний день знаменателен для Азгирского региона. Этот проект реализуется по исполнению поручения Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, о развитии приграничных районов и улучшении условий жизни населения в этих местах. Инициированные бывшим в то время акимом области Бактыкожой Измухамбетовым, эти работы осуществлялись в дальнейшем при поддержке нынешнего руководителя региона Нурлана Ногаева. Сегодня, Азгирский регион полностью обеспечен газом. Безусловно, это положительно отразится на жизни и быте населения региона, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, - сказал Айбек Крамбаев.





Работы по прокладке газопровода в Азгирский регион, начатые в 2017 году, ныне полностью завершены. Проект осуществлялся при спонсорской поддержке компании НКОК.





- Это – масштабный проект. Протяженность газопровода в Азгирский регион – 365 километров, также, проложено 68 километров внутри самих сел. Газопровод провели в дворы каждого жителя. Теперь жильцы займутся проведением газа в дома, оформлением документов. После проведения "голубого топлива" в Азгир, обеспеченность области газом составила 98,2%, - говорит руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Мурат Игалиев.

По Азгиркому региону газ проведен в более чем тысячу домов, расположенных в 10 населённых пунктах 3-х округов. При спонсорской поддержке подрядной организации в 20 домах газовые установки установлены бесплатно – это малообеспеченные и многодетные семьи, также инвалиды 1-й группы.

- Проведение газа для нас – огромная радость. Раньше было много мороки с заготовкой дров. Теперь, благодаря природному газу забот станет куда меньше. Выражаю огромную признательность всем! - радуется многодетная мать Лиза Мустахаденова.

Отметим, что в Азгирском регионе проживает порядка 8 тысяч человек. Сегодня ведутся работы по прокладке водопровода, в целях обеспечения водой населенных пунктов Асан и Уштаган.

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