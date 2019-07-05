В столице задержали активистов ДВК

Помимо этого во время мониторинга социальных сетей установлены и задержаны семь жителей столицы.

В столице задержали активистов экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

- Следственным управлением Департамента полиции Нур-Султана продолжается расследование уголовных дел по факту участия лиц в деятельности экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). В рамках уголовного дела по статье 405 УК РК в отношении девяти лиц санкционирован ряд обысков, где были изъяты компьютеры, флешки, смартфоны, микрофоны и аэрозольные краски. С санкции суда трое граждан арестованы, в отношении остальных лиц проводятся следственные действия, - сообщили в полиции.

Помимо этого во время мониторинга социальных сетей установлены и задержаны семь жителей столицы - Мамбетов М, Онланбеккызы А., Мустафина А, Горохов И. Нурушева А.,Есхожин Е., Байнукей К., которые призывали к несанкционированным митингам в общественных местах, расклеивая листовки и распространяя информацию в социальных сетях. У них были изъяты компьютеры, процессоры флешки, смартфоны, по которым назначены экспертизы.

- Постановлением специализированного межрайонного административного суда по Нур-Султану данные лица привлечены к административной ответственности по ст.488 ч.3 КоАП РК (нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстрации) и водворены в Спецприемник для административных арестованных. По результатом экспертиз будет принято процессуальное решение, - сказано в распространенном сообщении.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает: деятельность незарегистрированной экстремистской организации ДВК запрещена. Участие в несанкционированных митингах, организованных активистами данной организаций, влечет ответственность в соответствии законодательством Республики Казахстан.

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