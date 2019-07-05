В Казахстане проводится акция "Требуй чек – выиграй приз!"

В акции принимают участие чеки контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (Онлайн ККМ).

С 1 мая по 8 августа 2019 года казахстанцы смогут принять участие в акции "Требуй чек – выиграй приз". В течение 100 дней разыгрываются 100 смартфонов, сообщает сайт акимата столицы.

Акция проводится Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Оператором фискальных данных.

В период проведения акции у каждого жителя страны, совершившего любые покупки или получившего платные услуги, появляется шанс стать обладателем смартфона. Для этого нужно лишь зарегистрировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в бесплатном мобильном приложении "Тандау".

В акции принимают участие чеки контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (Онлайн ККМ).

Целью проведения данной акции является повышение гражданской активности, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров теневой экономики. Принять участие в широкомасштабной республиканской акции "Требуй чек – выиграй приз" смогут все граждане Казахстана старше 18 лет.

По условиям акции дата и время выдачи чека должны быть не ранее даты начала розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых одним участником, не ограничено.

Подробные условия акции и инструкцию по работе с приложением можно посмотреть на сайте www.trebui.kz.

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