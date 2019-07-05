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Из-за неисправности самолета Scat рейс из столицы в Анталью перенесли несколько раз

Рейс DV-475 запланирован к вылету в 15-30.

Фото : bnews.kz5 июля 2019, 14:36

В КГА МИИР РК дали разъяснения по рейсу из столицы Казахстана в Анталью, который задерживается на несколько часов, передает Zakon.kz.

- По информации авиакомпании SCAT, рейс DV-475 по направлению Нур-Султан – Анталья на воздушном судне Боинг-757 с 228 пассажирами на борту был запланирован к выполнению в 2.00 5 июля. В связи с возникшей неисправностью воздушного судна вылет был задержан до 10-00. В связи работой по устранению неисправности воздушного судна, время задержки было продлено до 11-00. По причине невозможности оперативного устранения неисправности на борту воздушного судна авиакомпанией было принято решение о замене воздушного судна такого же типа, - сказано в сообщении КГА.

Сейчас на этом воздушном судне ведется плановое техническое обслуживание в аэропорту Алматы. Вылет из Алматы был запланирован на 13-00, после окончания работ.

- По прибытию воздушного судна в Нур-Султан рейс DV-475 запланирован к вылету в 15.30. На период задержки данного рейса всем пассажирам были предложены прохладительные напитки, питание и проживание в гостинице, - резюмировали в ведомстве.


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