Карагандинская область помогает жителям Арыси

Сейчас в городе находятся около 200 специалистов.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал в Арыси Туркестанской области. Там он осмотрел, как карагандинцы восстанавливают дома, поврежденные после взрыва на складе боеприпасов, передает Zakon.kz.



Сейчас в городе находятся около 200 специалистов из Карагандинского региона, которые уже приступили к работам. В поврежденных домах, за восстановление которых отвечает девятый регион, необходимо заменить окна, кровлю, двери, выполнить другие работы.

-Если вас попросят сделать что-то дополнительно, делайте! Не нужно строго следовать плану, если у пострадавших людей возникнет необходимость в дополнительном ремонте поврежденных домов, -сказал Ерлан Кошанов.

За качеством и скоростью выполнения работ на месте следят первый заместитель акима Карагандинской области, заместители акимов городов и районов. Все они встречаются с жителями поврежденных домов.

- Когда мы вернулись в Арысь из эвакуационного пункта в Шымкенте, я увидела, что в квартире нет окон. В тот же день строители пришли, сделали замеры. Окно нам уже заменили. Работают быстро, честно, качественно. Сами они очень вежливые. Мы всем довольны, - рассказала жительница дома №5 по улице Аль-Фараби Куляш Ешназарова.

Ерлан Кошанов также зашел в частный дом, в который попал снаряд. Здесь взрывомповредило кровлю, выбило окна и стекла в межкомнатных дверях.

- Спасибо вам за то, что вы так быстро откликнулись и согласились отремонтировать наш дом. Все повреждения мы увидели только когда вернулись в город из эвакуационного пункта. Конечно, самим нам было бы сложно быстро восстановить все, что разрушено, - сказала хозяйка дома Куляйша Еребаева.

Кроме восстановительных работ, за счет спонсорских средств Карагандинская область установит в одном из районов города спортивную площадку с тренажерами. Дворовую территорию планируют благоустроить в течение двух недель.

Также Ерлан Кошанов передал сотрудникам школы №18 комплект спортивного инвентаря для учеников. В набор вошли волейбольные и футбольные мячи, боксерские шлемы и перчатки и другое.

Карагандинцы помогают пострадавшим, в том числе и со сбором документов для оценки ущерба и получения компенсации. Пункты приема, оборудованные принтерами и компьютерами, открыли прямо во дворах жилых домов. Они работают без выходных.

Всего за счет Карагандинской области в Арыси восстановят 591 квартиру и частных домов. Все работы будут завершены в кратчайшие сроки. На сегодняшний день из Караганды в Арысь продолжает поступать гуманитарная помощь: продукты, лекарства и средства личной гигиены.

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