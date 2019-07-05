Фонд Булата Утемуратова открыл седьмой аутизм-центр "Асыл Мирас" в Шымкенте

Родители детей с расстройствами аутистического спектра единодушны во мнении, что потребность в подобном центре в Шымкенте назрела давно.

Лучшие мировые практики стали доступны для детей с расстройствами аутистического спектра города Шымкента. 5 июля здесь состоялось открытие Аутизм Центра "Асыл Мирас" Фонда Булата Утемуратова при поддержке акимата г. Шымкент.

Благотворительный Фонд Булата Утемуратова с 2015 года реализует программу "Аутизм. Мир один для всех". Она направлена на изучение и внедрение в Казахстане наиболее эффективных методик помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). В рамках программы теперь уже в семи городах Казахстана (в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Актобе, Уральске, Шымкенте) созданы Аутизм Центры "Асыл Мирас". Их главная задача — выявление РАС на самой ранней стадии, социализация детей, развитие у них необходимых навыков. Начиная с 2015 года, центры посетило более 8 тыс. детей. В настоящее время около 7,2 тыс. детей записано на диагностику, поступили в программы 3,7 тыс. детей, 2,9 тыс. их окончили. Аутизм Центры "Асыл Мирас" работают на безвозмездной основе, все услуги предоставляются бесплатно. Общая сумма, выделенная учредителем Фонда на программу, составляет 12,5 млн. долларов США.

- Двери наших Центров открыты для всех родителей и детей каждый день, здесь наши специалисты, подготовленные по самым передовым методикам, абсолютно бесплатно помогут диагностировать РАС и, в случае обнаружения у ребенка расстройства, зачислят его в соответствующую программу по развитию необходимых навыков. Все наши центры проводят занятия по американским технологиям, разработанным Калифорнийским университетом и Marcus Autism Center в Атланте, США. Эти технологии доказали свою эффективность. У каждого ребенка, который занимался или занимается в наших центрах, наблюдается прогресс в развитии, - рассказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Родители детей с расстройствами аутистического спектра единодушны во мнении, что потребность в подобном центре в Шымкенте назрела давно. По словам учредителя шымкентского Фонда "Альянс родителей детей с аутизмом" Данияра Сейтжана, существует большой пробел в диагностировании РАС у детей: "Причины могут быть разные. Иногда родители по неведению не обращаются к специалистам, относя признаки аутизма у ребенка к индивидуальным особенностям его развития. Иногда детям неправильно ставят диагнозы в поликлиниках. С открытием Центра "Асыл Мирас" ситуация с аутизмом в Шымкенте значительно улучшится".

- Очень нравится обустройство Центра, его расположение. Как мама ребенка с аутизмом я очень ждала открытия этого Центра, потому что у нас в городе до сих пор не было организации, которая занималась бы развитием детей с РАС. Теперь у нас есть надежда на счастливое будущее наших детей, на то, что они будут полноценными членами общества, - отметила Нина Сломинская, представитель Фонда "Ерекше жол", занимающегося вопросами развития детей с особенностями.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!