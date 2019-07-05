БРК: ТОО "Asia Trafo" приступило к лабораторным испытаниям высокомощных трансформаторов

До конца 2019 года планируется поставить 30 единиц готовой продукции на внутренний рынок.

Партнер АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек") – ТОО "Asia Trafo" проводит лабораторные испытания силовых трансформаторов мощностью напряжения 110кВ - 500кВ в Шымкенте.

Это означает, что предприятие уже принимает первые заказы. До конца текущего года планируется поставить 30 единиц готовой продукции на внутренний рынок. ТОО "Asia Trafo" - самый крупный трансформаторный завод Средней Азии, способный выпускать 120 высокомощных трансформаторов в год.

Запуск завода "Asia Trafo" пример того, как на юге страны смогли не только сохранить, но и развить наукоемкое производство. В целом, для Казахстана производство трансформаторов не в новинку, их изготавливают в Кентау и Уральске. Однако шымкентский завод имеет особое, отличительное качество – здесь, впервые в истории независимого Казахстана, выпускают самые крупные трансформаторы в диапазоне напряжения 110-500 кВ. В мире подобные предприятий строят всего один раз в три года.

К строительству уникального для республики завода приступили в 2017 году. Общая стоимость проекта составила порядка 18,9 млрд тенге, из них 8,7 млрд тенге предоставил в виде займа сроком на 12 лет Банк Развития. БРК-Лизинг, входящий в структуру Банка, в свою очередь предоставил финансирование на сумму 5,9 млрд тенге. Благодаря поддержке БРК, предприятие приобрело современное, технологичное оборудование в сфере трансформаторостроения. По проведенным расчетам, ожидаемый объем годовых налоговых поступлений составляет около 2 млрд тенге при выходе предприятия на плановую мощность.

По словам управляющего директора БРК Адиля Исмагамбетова, социальный эффект для региона огромен. Завод обеспечил работой 220 человек, само предприятие находится на территории 12 га в индустриальной зоне "Тассай" города Шымкент.

- Группа Alageum Electric, в состав которой входит ТОО "Asia Trafo", на рынке существует давно, за это время она зарекомендовала себя как эффективный, надежный партнер. Сейчас они выходят на совершенно новый уровень – это производство высокомощных трансформаторов. У нас нет сомнений в том, что такие проекты нужны для развития экономики страны, - отметил г-н Исмагамбетов.

Как отмечает руководитель завода Сергазы Кунтуаров, на предприятии реализованы самые современные на сегодняшний день технологии. Объем выпуска продукции на первый год работы уже запланирован и составляет 7 млрд. тенге, это равносильно 30 трансформаторам. Первую продукцию планируется установить в Шымкенте и Туркестанской области.

- Раньше Казахстан все это импортировал из России, Китая, Украины. Теперь, с вводом нашего завода, мы в принципе закрываем на 100% потребность внутреннего рынка в трансформаторном оборудовании, - подчеркнул г-н Кунтуаров.

Действительно, по словам экспертов, в Шымкенте, Кентау и Уральске закрывается вся линейка необходимых трансформаторов - предприятия могут в полной мере обеспечить всю потребность страны, ведь в основном такие трансформаторы ставят в крупные населенные пункты. Они первые снижают высокое напряжение, которое нужно уменьшить до 35 кВ, затем до 6 или 10 кВ, и дальше ниже до привычных потребителю 220 В.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!