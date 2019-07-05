Пострадавший при взрывах в Арыси мальчик до сих находится в коме

В связи с тем, что была получена очень тяжелая травма, и поврежден головной мозг, терапия пока не дает положительной динамики.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал состояние 8-летнего Аяна Шарипбаева из Арыси, который до сих пор находится в коме, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Данный пациент на сегодня один из самых тяжелых больных. Находится в реанимации детской городской больницы. Надо сказать, что она является высокоспециализированным медицинским центром. Детская больница для лечения именно нейротравм, - сказал он на пресс-конференции в СЦК.

Министр отметил, что в эту больницу часто доставляются дети с тяжелой черепно-мозговой травмой.

- Здесь лучшие специалисты и специализированный уход в реанимации. Поэтому было решено его доставить сюда. С первых дней мальчик получает интенсивную терапию. Но, к сожалению, в связи с тем, что была получена очень тяжелая травма, и поврежден головной мозг, терапия пока не дает положительной динамики. Лечение и наблюдение идет в полном объеме, будем надеяться, что постепенно состояние пациента стабилизируется. Пока мы расцениваем состояние пациента как крайне тяжелое, - отметил Биртанов.

Министр также проинформировал, что у второго мальчика 11 лет - состояние с положительной динамикой.

- Он в сознании, уже идет на поправку, - добавил он.

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