Атырауская область восстановит 482 дома в Арыси

24 дома полностью разрушены в результате взрывов.

Город Арысь был разделен на несколько секторов по восстановлению домов, пострадавших в результате произошедших здесь взрывов на военном складе. В выделенном Атырауской области секторе уже ведутся работы. Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В секторе Атырауской области предстоит восстановить 482 дома. Из них, 24 дома полностью разрушены в результате взрывов. В остальных домах выбиты окна, пострадали крыши и сломаны внутренние стены. Для ведения восстановительных работ создана межведомственная группа, которая включает в себя заместителя акима области, советника акима области и руководителей управлений. Они находятся в городе Арысь и пребудут в этом регионе до полного завершения работ. По словам акима Нурлана Ногаева, на восстановительные работы мобилизовано около 500 человек и вся необходимая техника.

- После чрезвычайного происшествия в Арыси, атырауцы активно включились в мероприятия по оказанию помощи, поддержав призыв Главы Государства. В частности, было переведено около 100 млн. тенге пожертвований от предпринимателей, государственных служащих, и жителей. Помимо этого, на 4 машинах в Арысь доставлены собранные атырауцами продукты, одежда, другие необходимые в быту вещи. Мы, как участники акции "Арыс, біз біргеміз" продолжим мероприятия по оказанию помощи, пока ситуация в Арыси полностью не нормализуется, - отметил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

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