Давайте будем ценить мир и спокойствие: задержанный в Алматы участник ДВК

Он полностью признал свою вину и искренне раскаивается в содеянном.

В Алматы задержан очередной участник запрещенной экстремистской организации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По данным Следственного управления Департамента полиции Алматы, гр. Кенжеахметов К.Ю., 1966 года рождения, задержан в рамках расследуемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.405 УК РК – участие в деятельности запрещенной экстремистской организации.

В ходе проведения санкционированного обыска дома подозреваемого был изъят инвентарь, который планировали использовать при проведении несанкционированных акций и митингов.

Кенжеахметов в порядке ст.128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

В полиции сообщили, что он полностью признал свою вину и искренне раскаивается в содеянном.

- Я, Кенжеахметов Каирбек Юсупбекович. В здравом уме, без какого-либо психологического давления заявляю, что меня ввели в заблуждение. Мне позвонила женщина и попросила с Таугуля забрать флаги, ведра, для того, чтобы выйти на митинг 6 июля. На самом деле эта женщина оказалась Джаукеровой Гульзипой Ходжагельдиновной, которая ранее судима за мошенничество в городе Актау. Хотела собрать с чата активистов ДВК по тысячи тенге с каждого, и она заявила: "Я с тобой поделюсь". И вот тогда я уже понял, что где деньги – там правды нет. Дорогие казахстанцы! Не ошибайтесь, не ведитесь. Давайте будем ценить мир и спокойствие, - сказал Кенжеахметов.

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