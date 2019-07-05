Пост сдал. Пост принял. Байбек и Сагинтаев обменялись "твитами"

На конференции партии Сагинтаева избрали председателем алматинского филиала партии Nur Otan.

5 июля в Алматы прошла внеочередная XXV конференция партии "Nur Otan". Бывший и новый аким после мероприятия в своих аккаунтах опубликовали фото с символичной подписью, передает Zakon.kz.

Так, бывший аким Алматы, а ныне первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек выложил в своем twitter фото с Сагинтаевым и подписал: "Пост сдал. @sagintayev_b".

Аналогичное фото, но теперь уже с подписью: "Пост принял, @BauyrzhanBaibek", разместил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

На конференции партии Сагинтаева избрали председателем алматинского филиала партии Nur Otan.

28 июня акимом Алматы был назначен Бакытжан Сагинтаев. Ранее он занимал должность руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

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