Ошибка украинцев, массовые протесты в США и вирус-убийца в Боливии – мировые итоги недели

Краткий обзор основных событий, обсуждаемых в мировых СМИ.

На уходящей неделе украинский депутат заявил, что разочаровался в избранном президенте Зеленском, Трампу не дали денег на строительство стены на границе с Мексикой, Россия, несмотря на сопротивление представителей ряда стран, стала полноправным членом ПАСЕ и заплатила положенный взнос, а власти США сняли часть санкций с китайской корпорации Huawei. Кроме того, сразу в нескольких странах произошли протестные акции, акты терроризма и различные катастрофы природного и техногенного характера. Так в Иркутской области России произошло наводнение, жертвами которого стали не менее 20 человек, в Калифорнии грянуло сильнейшее за 25 лет землетрясение, а в Кентукки в буквальном смысле текли реки горящего виски. На российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников, а в Боливии распространяется некий вирус, убивший, по меньшей мере, одного человека. Произошли и другие события, заслуживающие более пристального внимания. Обо всем этом можно узнать в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном Zakon.kz.

Новости ближнего зарубежья

Источник фото: topwar.ru

Информационная неделя в Украине началась с того, что депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил в эфире местного телеканала о том, что украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, добавив, что страна превращается в "96-й квартал". "Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освободили) - плохо, тарифы - "я пошутил", мир - вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", - сказал депутат.

А на следующий день представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что высказывание главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана о том, что русский язык может быть региональным в Донецке и Луганске, не совпадает с программой партии "Слуга народа", и русский язык в таком качестве использоваться не будет. Напомним, весной 2019 года Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. Оппозиция назвала закон антиконституционным и потребовала отмены документа, однако парламент не пошел навстречу.

В пятницу в СМИ активно обсуждали курьез, произошедший с командой Зеленского. Президент страны находился с визитом в Канаде с 1 по 3 июля, посетив конференцию по поддержке реформ в Украине. При этом на официальном сайте украинского лидера было сказано, что Зеленский посетит столицу страны Торонто, хотя на самом деле столица Канады – Оттава. Украинцы высмеяли промах пресс-службы главы государства в сети. Одни писали, что "Зеленский уже и канадцам столицу перенес", а другие просили подарить администрации президента географический атлас.

Но гораздо больший интерес у мировых СМИ вызвали события, происходящие в Кыргызстане. Так в понедельник экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, ранее лишенный парламентом статуса экс-президента и обвиняемый в совершении целого ряда преступлений, заявил журналистам, что не претендует на политические должности, но намерен поддерживать молодых политиков. Также бывший президент в очередной раз раскритиковал действующую власть. По его словам, у главы государства Сооронбая Жээнбекова "ничего не получается, потому что необходимо другое мышление".

Также в СМИ появилась новость о том, что экс-кандидат в президенты Бабанов еще раз попробует вернуться в Кыргызстан. Как сообщается, депутаты Жогорку Кенеша Канат Исаев и Торобай Зулпукаров встречались в Москве со своим бывшим коллегой и экс-лидером фракции "Республика - Ата Журт" Омурбеком Бабановым, и в ходе переговоров последний заверил, что предпримет еще одну попытку вернуться в Бишкек уже этим летом.

В среду было найдено тело бывшего постоянного представителя экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в парламенте Молдакуна Абдылдаева. Ранее автомобиль с чиновником и его семьей, предположительно, упал в реку. В машине, по данным МЧС, помимо Молдакуна Абдылдаева, находились его супруга, сын, восьмилетняя внучка и водитель-однофамилец, которые ехали на празднование 130-летия кыргызского силача Каба уулу Кожомкула.

А в Грузии главу спецназа страны – директора департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили временно отстранили от должности после разгона спецназом митинга в центре Тбилиси. Также в рамках расследования, МВД Грузии уже отстранило от службы десять полицейских. Напомним, в Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Геополитика и экономика

Источник фото: NewsOne

В понедельник стало известно о том, что семь стран – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции против возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее совета Европы. Об этом заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Напомним, В 2014 году Россию лишили ряда полномочий в Парламентской ассамблее из-за Крыма. В свою очередь, российские парламентарии отказались участвовать в заседаниях организации, а в 2017 году Москва заморозила взносы в бюджет Совета Европы. В Страсбурге признали, что такое решение привело к финансовым трудностям в организации. На прошлой неделе ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объеме. После этого представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Польши покинули заседание Парламентской ассамблеи. Российские власти назвали решение ПАСЕ позитивным, а в минувший вторник Россия заплатила положенный взнос в бюджет Совета Европы, который составил около €33 млн.

А в четверг Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой. Ранее американский лидер Дональд Трамп добивался выделения на указанные цели примерно $2,5 млрд из средств Пентагона. Также в начале 2019 года президент США ввел режим чрезвычайного положения в стране для того, чтобы осуществить строительство стены на границе с Мексикой. А затем объявил о дополнительных тарифах на мексиканские товары, чтобы побудить соседа начать борьбу с нелегальной миграцией.

Вместе с тем, власти США сняли часть санкций с китайской корпорации Huawei. Как уточнил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, американские компании смогут продавать ей те товары, что производятся и в других странах. Ранее сообщалось, что президент США по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.

На уходящей неделе произошли определенные изменения на мировом рынке нефти. В понедельник премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и координацию по стабилизации цен на нефть. Кроме того, стороны подтвердили готовность развивать двусторонние отношения, важность защиты безопасности двух стран и обеспечения условий для стабильности в регионе.

Ранее с аналогичным предложением Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд звонил Касым-Жомарту Токаеву, и Президент Казахстана поддержал его идею сократить добычу нефти. Стороны также договорились поддерживать практику обмена визитами на высшем и высоком политическом уровне.

Напомним, 1 июля в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого все страны - участники комитета согласились продлить сокращение добычи нефти на девять месяцев при сохранении действующих квот на добычу и рекомендовали соответствующее решение.

А в Иране объявили о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах иностранных государств в различных областях экономики, в том числе на атомных объектах страны. Об этом агентству Fars сообщил представитель иранского суда Голям Хосейн Исмаили. По его словам, двое из раскрытой группы "были осуждены и получили длительные сроки заключения". Также он отметил, что иранские судебные власти завершили расследования и по делам остальных фигурантов, связанных с упомянутой шпионской сетью. По некоторым из них, прокурор потребовал вынесения смертной казни.

Массовые протесты и терроризм

Источник фото: Euronews

В минувшую среду в США прошли массовые акции протеста против миграционной политики Трампа. Возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания нелегальных мигрантов в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу. В сквере у Белого дома собралось несколько сот человек, которые стоят с транспарантами: "Мы требуем справедливости", "Семьи должны оставаться едиными", "Нет лагерям (для детей нелегалов)". Под такими же лозунгами в разное время состоялись акции еще в более чем 100 городах США (планировались в 180). Участники требовали закрыть лагеря временного содержания для беженцев, где для них не созданы нормальные условия, прекратить выделять средства на задержание и депортацию семей нелегалов и воссоединить семьи, члены которых оказались разлучены в США из-за политики властей.

Кроме того в США задержали двоих человек за сожжение флага в День независимости. Одного из активистов доставили в местную больницу с незначительными травмами, другого - в полицейский участок, При этом травмы также получили два офицера службы, которые проводили задержание. The Washington Examiner отмечает, что были задержаны сторонники Революционной коммунистической партии. По данным издания, они выступали против президента Дональда Трампа и призывали к "миру без Америки".

Также на уходящей неделе продолжились протесты в Гонконге, которые начались почти месяц назад из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. В случае их одобрения Гонконг сможет выдавать подозреваемых даже при отсутствии соглашений об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. На этот раз несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм. При этом протестующие в касках, масках и перчатках несколько часов пытались разбить закаленные стекла в окнах и дверях парламента с помощью труб и металлических предметов. После того как им это удалось, они устроили в здании погром, изрисовали черной краской стены и герб в зале заседаний, сорвали со стен портреты, сломали мебель.

Кроме того, правоохранителям разных стран пришлось столкнуться с таким негативным явлением, как терроризм. Так 1 июля, в Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту полиции и бросил гранату под навес. Находившийся на посту полицейский побежал за нападавшим и получил несколько ножевых ранений. Он скончался по пути в больницу, террориста ликвидировали на месте. Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в Казахстане террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

А в Пакистане неизвестный мужчина в среду устроил стрельбу в международном аэропорту города Лахора (провинция Пенджаб). Преступника удалось обезвредить и доставить для допроса в участок. В общей сложности во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.

Еще одно ЧП со стрельбой произошло в четверг на озере Иссык-Куль в Кыргызстане. В охотничьем лагере "Хан Тенгри", мужчина насмерть застрелил двух человек и взял в заложницы женщину. Еще один человек получил ранения. По информации министерства внутренних дел Кыргызстана, подозреваемым в совершении преступления является охранник. В пятницу, пятого июля, сотрудники милиции начали спецоперацию по освобождению женщины и задержанию подозреваемого. По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве.

Стоит отметить и неудачи, обрушившиеся на уходящей неделе на Facebook. Во вторник два человека, возможно, пострадали от зарина (отравляющее вещество нервно-паралитического действия), в используемом Facebook почтовом отделении в Менло-Парке (штат Калифорния), а в среду Facebook оштрафовали на 2 млн евро за противозаконный контент. Незаконным контентом по германскому законодательству считаются публикации и комментарии, разжигающие вражду и ненависть на разнообразной почве. В частности, компания Facebook Ireland Limited, работающая за пределами США и Канады, исказила масштабы незаконного контента и не сформировала четкого представления о борьбе социальной сети против этого явления. Закон, в соответствии с которым соцсеть обязана удалять подобный контент, был принят в Германии в июне 2017 года.

Буйство природы и техногенные катастрофы

Источник фото: КП-Иркутск

В понедельник в Иркутской области РФ произошло наводнение. А результате было подтоплено 55 населенных пунктов в шести муниципальных районах. Водой захлестнуло более трех тысяч домов. Также повреждены 13 автомобильных мостов, семь участков дорог местного значения. Отрезанными от внешнего мира оставались четыре населенных пункта. В регион направили сотрудников всех экстренных служб, а также военных инженеров для доставки спасателей, грузов и продовольствия, эвакуации населения. По последним данным МЧС РФ в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

А в японских префектурах Кагосима и Миядзаки на юге острова Кюсю больше 1,1 млн человек получили приказ об эвакуации из-за угрозы оползней и наводнений, которые вызвали проливные дожди. В некоторых районах южного острова Кюсю в Японии выпало до 1000 мм осадков, примерно столько же выпадает за весь июль. В правительстве Японии в связи с ситуацией на острове Кюсю был создан экстренный штаб, в его работе принял участие премьер-министр Синдзо Абэ.

В пятницу в Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Его магнитуда 6,4 балла. Очаг находился в 196 километрах от Лос-Анджелеса. Толчки чувствовались даже в Лас-Вегасе. Кроме того, после самого сильного толчка произошло четыре более слабых магнитудой 4,7, 3,5, 3,8 и 4,2. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Из-за происшествия пришлось эвакуировать людей из местной больницы. Также в районе произошли пожары и разрушения. В связи с происшествием в штате был введен режим ЧС.

Еще одно серьезное ЧС, на этот раз техногенного характера, произошло в России. Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении биометрических измерений. Люди погибли от отравления продуктами горения. Ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

В четверг на Багамах, при крушении вертолета, накануне своего 62-го дня рождения, погиб угольный магнат и миллиардер Крис Клайн. Его состояние на момент смерти составляло около 1,8 миллиарда долларов. Вместе с ним погибли шесть человек, находившиеся в вертолете. Инцидент произошел рано утром. Вертолет упал в Атлантический океан неподалеку от самого северного острова Багамских островов. Это произошло вскоре после взлета.

А днем ранее министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что в стране распространяется некий вирус, убивший, по меньшей мере, одного человека и передавшийся от него другим. Как сообщается, власти уже принимают чрезвычайные меры и обращаются за помощью к международному сообществу. К настоящему времени от заболевания скончался один человек - врач, работавший в провинции Каранави. Отмечается, что от него заразились и два других врача. Также под наблюдением медиков находятся еще три человека, общавшиеся с заболевшими врачами. Монтаньо заверила население, что ситуация находится под контролем, и попросила жителей не паниковать.

А в США на складе бурбона Jim Beam в штате Кентукки произошел сильный пожар. Горящий виски попал в местные водоемы и растекся по реке. Представитель ведомства Кентукки по окружающей среде Джон Мура заявил, что "значительное" количество рыбы в реке погибнет из-за пониженного уровня кислорода в воде. Пожар уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше 7 миллионов литров). Предполагается, что причиной возгорания стала молния.

Общество

Источник фото: ТАСС

Во вторник британская газета Times сообщила, что сбежавшая жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума может находиться в Лондоне. По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн может в настоящее время находиться в доме стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов, расположенном недалеко от Кенсингтонского дворца. Как уточняет Times, этот дом принцесса, предположительно, приобрела без участия своего супруга в 2017 году. Как сообщалось ранее, жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Кроме того, в ОАЭ был объявлен трехдневный национальный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими. По заявлению управления делами эмира Шарджи, 39-летний шейх Халид Аль Касими скончался 1 июля в Великобритании. Причины его смерти не сообщаются. Халид Аль Касими проживал в Великобритании, где им был создан бренд городской одежды Qasimi. Стоит отметить, что в 1999 году также в Великобритании в возрасте 24 лет скончался старший сын правителя Шарджи шейх Мухаммед бен Султан Аль Касими. Впоследствии на слушании в суде причиной его смерти была названа передозировка наркотиками.

Довольно необычный инцидент произошел 2 июля все в той же Великобритании. При посадке самолета авиакомпании Kenya Airways в лондонском аэропорту Хитроу, из отсека шасси выпало тело безбилетного пассажира. При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование инцидента. По данным газеты Daily Mail, самолет летел из Найроби. Пассажир, предположительно, замерз насмерть, отмечает издание.

Подготовил Владимир Демидов

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