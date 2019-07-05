Бауыржан Байбек рассказал о предстоящей трансформации партии Nur Otan

Мы должны не просто слушать, мы должны слышать людей, решать проблемные вопросы - Байбек.

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" с рабочей поездкой прибыл в Алматы. В ходе внеочередной конференции Алматинского городского филиала партии Бауыржан Байбек отметил необходимость организации принципиального и жесткого контроля со стороны партии за реализацией поручений Елбасы, а также предвыборной платформы вновь избранного Президента и всех государственных программ, передает Zakon.kz.

- Председатель партии Нурсултан Назарбаев поставил задачу трансформации Nur Otan. Необходимо кардинально пересмотреть подходы в работе, осуществить содержательную перезагрузку. Мы должны не просто слушать, мы должны слышать людей, решать проблемные вопросы. Забота о человеке, защита его прав и свобод, обеспечение достойного уровня жизни – это ключевой приоритет для нас, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

По его словам, сегодня также необходимо провести чистку рядов партии. Должен быть сделан упор не на количестве, а на качественном составе объединения. Кроме того, первый заместитель председателя Nur Otan поручил кардинально переформатировать работу Общественных приемных партии, усилив взаимодействие с депутатами маслихатов и парламентской фракцией.

- Партия должна быть ближе к людям. Необходимо усилить обратную связь с населением, оперативно отвечать на запросы общества, активно реагировать на происходящие процессы. Важная роль будет уделена взаимодействию с неправительственными организациями. Работа должна вестись со всеми социальными группами, использоваться проектный – стратоориентированный подход. Это молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, социально уязвимые слои, многодетные матери, безработные и другие, – сказал Бауыржан Байбек.

В ходе конференции аким Алматы Бахытжан Сагинтаев был избран председателем городского филиала партии Nur Otan.

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