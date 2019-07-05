Как будет меняться Талдыкорган

В парке прошла конференция, где участники встречи делились своими мнениями на разные темы.

В Талдыкоргане в канун Дня столицы в парке культуры и отдыха "Жастар" прошла неформальная интеллектуальная конференция "Pecha Kucha RISE LIKE NUR-SULTAN , передает Zakon.kz.

Организаторами конференции стали управление внутренней политики области и центр "Рухани жаңғыру". Участники встречи делились своими мнениями на разные темы.

Например, заместитель директора департамента развития транспорта и инфраструктуры города Алматы Роман Барабанов, рассказал кратко об устойчивой городской мобильности, направленной в основном развитие экологическо дружелюбных видов транспорта. Это велотранспорт, общественный транспорт. Целью которой является снижение выбросов и развитие среды, которая дружелюбна к человеку и не наносит вреда экологии города. Также молодой человек, уже на примере города Талдыкоргана предложил развивать парки.

Основатель сообщества пользователей Almaty bike Ануар Джусупов отметил, что любой город Казахстана можно и нужно делать комфортным для альтернативных видов транспорта, такие как велосипеды и электросамокаты. Молодой человек рассказал, как город Алматы стал городом для велосипедистов и пешеходов.

- Очень важно начать относится к велосипеду как к транспорту, как следствие воспринимать его с позиции того, что люди будут пользоваться им чтобы ездить по городу, а не ездить на прогулку в парк. Ни в коем случае нельзя делать велодорожку на тротуаре, нужно делать так, чтобы она была огорожена как от пешехода, так и от проезжей части. Например ваш город Талдыкорган создан, для того чтобы по нему ездили на альтернативных видах транспорта. Он имеет маленькую площадь и 10 км с позиции велосипеда, это крайне легкий маршрут, - уточнил он.

Основатель центра урбанистики города Алматы Ерканат Заитов тоже ознакомил собравшихся со своей презентацией на тему: Развитие общественных пространств в городе, какими они должны быть, чтобы стать максимально комфортными для людей. Рассказал о некоторых функциях и механизмах урбанистики.

Меценат, лауреат национальной премии "Altyn jurek", обладатель госнаграды "Shapagat", член ассоциалции рестораторов Даурен Талипов в предложил сделать из Талдыкорган, туристическую, курортно-санаторную территорию, а также городом позиционирующий себя как город университетов.

- Будущее только за искусством и наукой. Физический труд сместит техника. Если в городе появится свыше 50 университетов, будем развивать внутренний туризм, тогда мы можем удержать ту молодежь, которая сейчас в максимально бешеном темпе совершает отток с города, - отметил он.

А темой выступления основателя и директор сети ресторанов быстрого обслуживания Party-food, инвестора, ментора Ирины Чен стало проведение фестивалей на традиционной системе. К примеру, фестивали еды, семьи, творчества и многое другое.

Главный специалист отдела планирования бюджетных инвестиций и развития государственно-частного партнерства ГУ "Управление экономики и бюджетного планирования области" Сакен Тукибаев. Данный механизм подразумевает привлечение частных инвесторов для реализации различных проектов, что помогает сэкономить бюджетные средства, но и инвесторы получают определенную выгоду.

В завершение встречи, с заключительной речью выступил руководитель управления внутренней политики Рустам Алпысбаев.

- Нам нужны такие площадки, все лето впереди, думаю мы все растем, развиваемся в одном направлении. Все очень любим наш Талдыкорган, хотим, чтобы наши дети, внуки, родители здесь жили, наслаждались экологически чистым и безопасным городом. Каждый из нас вносит свою лепту, кто- то в сфере общественного питания, туризма, спорта, мы со своей стороны в сфере государственных услуг пытаемся организовывать всевозможные площадки и мероприятия. Предлагаю на регулярной основе, хотя бы раз в месяц проводить встречи подобного формата, - сказал он.

В целом, посыл у конференции был очень познавательный, любой из присутствующих мог задать интересующий вопрос спикеру.

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