Корректировки в бюджет, жилищные сертификаты, цена на газ – итоги недели

А также перенос сроков перехода на всеобщее декларирование, теперь - с 2021 года.

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает Zakon.kz.

Корректировки в бюджет

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021 г.г." с учетом кредитной амнистии и ЧС в Арыси.

Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год остались без изменений. Финансовое обеспечение реализации поручений главы государства будет осуществлено за счет перераспределения части средств, выделенных из Национального фонда РК в виде целевого трансферта.

Перераспределение расходной части бюджета осуществлено по следующим направлениям: на реализацию Указа Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК" в целях оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан РК оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации предусматривается 89,2 млрд тенге.

За счет данных средств государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге указанной категории граждан.

Для более 250 тысяч заемщиков будет осуществлена полная оплата общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Для остальных заемщиков будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой в восстановлении их платежеспособности и снижении долговой нагрузки.

На реализацию поручений главы государства по повышению благосостояния народа Казахстана, в том числе на расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи - 138,6 млрд тенге.

На увеличение резерва Правительства РК в сумме 72,2 млрд тенге, часть которого будет направлена на устранение последствий ЧС в городе Арысь Туркестанской области.

Кроме того, за счет внутреннего перераспределения средств будет профинансирован ряд обязательств, требующих безотлагательного решения.

Всеобщее декларирование

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", предусматривающий перенос ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию.

На первом этапе – с 1 января 2021 годадекларацию в рамках всеобщего декларирования представят:

- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

На втором этапе – с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе – с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе – с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.

* * *

Закон также предусматривает создание новой финансовой госструктуры.

Как пояснял ранее глава Нацбанка, финрегулятор намерен сконцентрироваться на своей основной цели - обеспечение стабильности цен с акцентом на поддержание низкой инфляции, а также устойчивого развития страны и роста уровня жизни населения. Функции регулирования, развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается передать в отдельный государственный орган, подотчетный непосредственно Президенту РК.

Предлагаемый ежегодный лимит расходов на новое агентство составит около 10 млрд тенге, в том числе текущие расходы с оплатой труда, административные расходы в размере 9 млрд тенге и капитальные расходы в 1 млрд тенге.

В вопросе разделения регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком законопроектом предусмотрена передача функций регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей в отдельный уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту РК и финансируемый за счет средств бюджета.

Уполномоченному органу передаются функции регулирования и развития финансового рынка и защиты прав потребителей. Национальным банком будет осуществляться обеспечение стабильности цен, денежно-кредитная политика, валютное регулирование и развитие платежных систем.

Жилищные сертификаты

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 20 июня 2019 года утвердил правила предоставления жилищных сертификатов.

Жилищные сертификаты местные исполнительные органы (акиматы) предоставляют как социальную помощь или поддержку в виде бюджетного кредита при приобретении казахстанцами жилья в собственность в рамках ипотечной программы или государственной программы жилищного строительства.

Маслихаты областей, городов, столицы, районов определяют размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов, по представлению местных исполнительных органов.

Сумма жилищного сертификата определяется в едином размере до 1 (одного) млн тенге для каждого получателя.

В Перечне предусматриваются категории получателей с учетом потребности в специалистах в отрасли здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных отраслей, а также категорий социально-уязвимых слоев населения (очередники).

Востребованные специалисты отраслей определяются на основе анализа статистических наблюдений по статистике труда и занятости, а также с учетом прогноза трудовых ресурсов.

Жилищный сертификат как социальная помощь предоставляется в случае наличия среднего дохода за последние 6 (шесть) месяцев, не превышающего на каждого члена семьи 1 (одного) показателя минимальной заработной платы в месяц, установленного законодательством на текущий финансовый год (без учета государственных пособий).

В случае превышения установленного порога по среднему доходу за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи предоставляется жилищный сертификат как социальная поддержка в виде бюджетного кредита.

Социальная помощь предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в виде бюджетного кредита на условиях платности, возвратности, срочности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Предоставление жилищных сертификатов осуществляется в пределах, предусмотренных в местных бюджетах средств на соответствующий финансовый год.

Жилищные сертификаты предоставляются заявителям, соответствующим Перечню, при приобретении первичного жилья в порядке, предусмотренном ипотечной программой или программой жилищного строительства. При этом заявитель предоставляет в БВУ письменное уведомление о намерении получения жилищного сертификата.

Для получения жилищного сертификата необходимы следующие документы:

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности);

- справка о доходах за последние 6 (шесть) месяцев;

-справка с места работы (за исключением очередников);

- письмо БВУ об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение первичного жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса.

С документами заявитель обращается к Администратору, который в течение трех рабочих дней со дня получения документов проверяет их достоверность и соответствие статуса заявителя Перечню, производит расчет потребности финансовых средств.

Администратор по результатам рассмотрения направляет заявителю письменное уведомление с положительным либо отрицательным решением в выдачи жилищного сертификата.

Основаниями для отказа в предоставлении жилищного сертификата являются:

- представление неполного пакета документов;

- представление заявителем недостоверных данных (сведений);

- несоответствие требованиям настоящих Правил.

Заявитель в 2 (два) рабочих дня со дня получения письменного уведомления с положительным решением обращается к Администратору для заключения соглашения о предоставлении жилищного сертификата.

Цена на сжиженный газ на внутреннем рынке

Приказом министра энергетики РК от 12 июня 2019 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок.

Так, на период с 1 июля по 30 сентября 2019 года она составляет в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Правила безопасности на водоемах

Министр внутренних дел РК своим приказом от 3 июня 2019 года внес изменения в Правила безопасности на водоемах.

В частности, говорится, что места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях устанавливаются местными исполнительными органами области (городов республиканского значения, столицы) по согласованию с уполномоченными органами в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с соблюдением экологических требований и безопасности жизни человека.

Местные представительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) в целях охраны жизни и здоровья граждан, с учетом особенностей региональных условий определяют места, где запрещены купание, забор воды для питьевых и хозяйственных нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах на водных объектах, расположенных на территории соответствующего региона.

Внесены изменения и в порядок обеспечения безопасности при пользовании водоемами для купания и отдыха.

В частности, говорится, что местные исполнительные органы:

- создают на коммунальных пляжах спасательные посты, пункты медицинской помощи и посты общественной безопасности;

- проводят инвентаризацию водоемов, используемых для купания и отдыха и закрепление их за конкретными владельцами;

- не допускается открытие мест отдыха на водоемах без наличия спасательных постов укомплектованных спасателями и оснащенных спасательным оборудованием и снаряжением, помещением для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом и оснащенным необходимым инструментом и медикаментами и участком для купания детей;

- создают и оборудуют коммунальные и детские пляжи для купания и обучения плаванию детей;

- совместно с территориальными подразделениями привлекают добровольных спасателей в места массового отдыха на воде.

Для недопущения нарушений отдыхающими правил поведения в общественных местах по решению местных исполнительных органов организуется дежурство патрульной полиции.

При этом место отдыха на водоеме оборудуется:

- спасательным постом, укомплектованным спасателями и оснащенным спасательным оборудованием и снаряжением;

- участком для купания детей с глубиной не более 1,2 метров и обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах;

- громкоговорящими устройствами и телефонной связью;

- помещением для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом и оснащенным необходимым инструментом и медикаментами;

- смотровыми вышками высотой, обеспечивающей охват всей контролируемой зоны обслуживания, с установкой от береговой полосы не более 20 метров.



Правила использования Флага РК

Постановлением Правительства РК от 28 июня 2019 года внесены изменения и дополнения в Правила использования (установления, размещения) государственного Флага, государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста государственного Гимна Республики Казахстан.

Так, государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан в рамках публичных мероприятий и действий индивидуального выражения.

Государственный Флаг РК, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается использование государственного Флага физическими и юридическими лицами с нарушением требований национального стандарта. Государственный Флаг не может быть использован физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства.

Государственный Флаг РК, постоянно устанавливаемый на зданиях более 9 этажей (свыше 30 метров) должен освещаться в темное время суток.

На зданиях 1, 2, 3, 4, 5 этажей (до 20 метров) - Государственный Флаг (размером 1 х 2 метра) размещается на крыше здания или на фронтоне или на козырьке входа в здание.

На зданиях 6, 7, 8, 9 этажей (до 30 метров) - Государственный Флаг размещается на крыше здания или на фронтоне (размером от 1,5 х 3 метров до 2 х 4 метров) или на козырьке входа в здание (размером 1 х 2 метра.

При размещении государственного Флага в соответствии с настоящими Правилами в экстерьерном варианте на одноэтажном или многоэтажных зданиях юридическими и физическими лицами учитываются архитектурные особенности здания.

Как отмечается, общественные объединения по видам спорта, главные тренеры должны обеспечить соблюдение организаторами спортивных мероприятий порядка использования (установления, размещения) Госфлага.

Государственный Флаг, размещаемый в зданиях, помещениях (частях помещений), принадлежащих физическим и юридическим лицам, должен быть эстетично оформлен в соответствии с национальным стандартом и должен размещаться вдали от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.

Подготовила Лариса Черненко

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!