Недопустимо, чтобы госслужащие в нетрезвом состоянии были в общественных местах - Жаилганова

Даже вне рабочего времени госслужащие должны соблюдать этику.

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова высказалась по поводу этики государственных служащих, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Этика государственного служащего - это очень важный вопрос. Мы хотим, чтобы люди не говорили, что они (госслужащие - прим. авт.), где-то в ночных клубах ходят, распивают спиртные напитки. Это, конечно, не красит государственного служащего. Мы считаем, что госслужащий должен быть эталоном. Мы над этим продолжим дальше работу, - заявила Анар Жаилганова в ходе брифинга Правительства РК.

При этом она подчеркнула, что "работа уполномоченных по этике будет усилена". Также глава АДГС РК выразила мнение о том, что даже вне рабочего времени госслужащие должны соблюдать этику.

- Я считаю, что это в любом случае недопустимо, чтобы они (госслужащие - прим. авт.) в нетрезвом состоянии находились в общественных местах. Все-таки я против этого, это моя позиция, - отметила она.

Ранее Анар Жаилганова сообщила, что в Казахстане будет вестись работа по отказу от ЭЦП.

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