Увидеть и умереть: самые опасные и страшные места на Земле

Вы когда-нибудь бывали в опасных местах?

Некоторые места нашей планеты настолько поражают своей красотой, что тысячи смельчаков со всего мира продолжают приезжать туда, не взирая на их смертельную опасность, сообщается на сайте travel.rambler.ru.

Кислотное озеро в Йеллоустонском парке, США

Наблюдение за водной гладью со стороны едва ли вам навредит, но вот любой контакт с ней может закончиться летальным исходом. Например, несколько лет назад здесь погиб житель Орегона. Мужчина хотел проверить рукой температуру воды, но тут же поскользнулся, упал в водоем и буквально растворился на глазах у своей ошеломленной сестры.

Озеро Киву, Центральная Африка

На первый взгляд безобидное озеро таит в себе огромную опасность. Дело в том, что под Киву расположены гигантские залежи метана — около 55 млрд кубических метров. Вдобавок к этому поблизости находится действующий вулкан Китуро. Его извержение в 1948-м спровоцировало закипание озера, из-за чего все его обитатели погибли. Несмотря на все это, здесь проживают два миллиона человек, а само место считается курортом.

Большая голубая дыра, Белиз

Эту воронку диаметром 305 метров и глубиной 123 метра неслучайно прозвали "кладбищем дайверов". Место просто кишит подводными пещерами, узкими лабиринтами, сталактитами и морскими жителями, многие из которых отнюдь не безобидные.

Огненная гора, Индонезия

Этот вулкан извергался уже более сотни раз и, кажется, не намерен на этом останавливаться. Последнее извержение зафиксировали в 2014 году. Тогда жертвами стихии стали два десятка местных жителей.

Дорога смерти, Боливия

Несмотря на то, что не так давно в этой местности появилась объездная дорога, многие экстремалы по-прежнему выбирают именно этот маршрут. Между тем Дорога смерти неслучайно получила такое название — здесь регулярно случаются чудовищные автокатострофы. Всему виной ужасное дорожное покрытие, слепые повороты и сложнейший рельеф: с одной стороны гора, по которой спускаются сели, с другой — шестисотметровый обрыв.

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