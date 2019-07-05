Регистрация юрлиц, относящихся к коммерческим организациям, передана ЦОНам

С 1 июля 2019 года вопросы, связанные с деятельностью юридических лиц, филиалов и представительств, относящихся к коммерческим организациям, необходимо адресовать в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Департамент юстиции Алматы сообщил о том, что регистрация юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям, перешла в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", передает Zakon.kz.

2 апреля 2019 года принят Закон "О внесении изменений дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности".

- В закон внесены поправки по передаче функции государственной регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, относящихся к коммерческим организациям от органов юстиции в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (норма введена с 1 июля 2019 года). Данные изменения коснулись следующих организационно-правовых форм: Командитное товарищество, Полное товарищество, Товарищество с дополнительной ответственностью, Товарищество с ограниченной ответственностью, Акционерное общество без государственного участия, Государственное предприятие, Производственный кооператив, - пояснили в Департаменте юстиции Алматы.

В связи с этими изменениями и дополнениями в законы Департамент сообщает, что с 1 июля 2019 года вопросы, связанные с деятельностью юридических лиц, филиалов и представительств, относящихся к коммерческим организациям, необходимо адресовать в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

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