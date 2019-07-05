Несерьезный протест. Житель ВКО кидался подгузниками в офисе партии "Nur Otan"

Его приговорили к году ограничения свободы.

Странный способ проявить свою политическую позицию избрал житель Семея, передает корреспондент YK-news.kz.

Он устроил акцию протеста, швыряясь средствами личной гигиены.

Гражданин Е. давно не согласен с политикой действующей власти. Напротив того, он поддерживает запрещенную в Казахстане партию "Демократический выбор Казахстана" и ее лидера Мухтара Аблязова. Для демонстрации своих убеждений он выбрал весьма экстравагантный способ. Подробности инцидента стали известны журналистам в ходе пресс-конференции в Восточно-Казахстанском областном суде.

— 27 февраля 2019 года он вошел в здание филиала партии "Nur Otan" в городе Семее, — рассказал председатель судебной коллегии по уголовным делам Кайрат Чакпантаев. — Участвовал в митинге в поддержку Аблязова, лидера движения "Демократический выбор Казахстана". Он знал, что ДВК признана судом экстремистской организацией и любое участие в данном движении влечет уголовную ответственность. Но не был согласен с этим, возмущался, шумел, кидался подгузниками.

Приговор "диссиденту с подгузниками" был вынесен 28 мая 2019 года Судом № 2 города Семей. Наказание за преступление, которое квалифицируется как небольшое — один год ограничения свободы.

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