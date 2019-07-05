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Из-за жары в Алматинской области объявлено штормовое предупреждение

6 июля в Алматинской области температура воздуха днем ожидается 31 - 36 градусов тепла.

Фото : ГТРК «Кубань5 июля 2019, 17:26

Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области, передает Zakon.kz.

- Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает что, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 05.07.2019 года, 6 июля в Алматинской области температура воздуха днем ожидается 31 - 36 градусов тепла, - сказано в распространенном сообщении.

Ранее в ДЧС Алматинской области рассказали, как пережить аномальную жару.


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