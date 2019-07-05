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Четверо на земле. Фото с задержанием прокомментировали в ДП Алматы

Были задержаны четверо угонщиков.

Фото : пресс-служба ДП Алматы5 июля 2019, 17:45

В соцсетях появилась фотография с несколькими мужчинами, лежащими на земле. Рядом находились бойцы спецподразделения. В описании сказано, что дело было на ул. Розыбакиева, около остановки "Магазин". В пресс-службе ДП Алматы объяснили, что произошло, передает Zakon.kz.

Так, в полиции сообщили, что сегодня, 5 июля, в Алатауском районе сотрудники Управления криминальной полиции задержали четверых подозреваемых в совершении угона автомашины марки Toyota Camry, 55-й модели, совершенного 23 июня текущего года.

- Эта спецоперация была проведена при содействии бойцов спецподразделения. Угнанный транспорт найден, изъят и в процессуальном порядке возвращен владельцу. В настоящее время личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям. Трое из них - приезжие из Туркестанской области, один - из Жамбылской области. Самому старшему - 32 года, младшему - 18 лет, - рассказали в пресс-службе ДП.

У задержанных нашли и изъяли нож, кастет.

фото: пресс-служба ДП Алматы


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