Solar Fest Qazaqstan 2019: Представители БРК рассказали о развитии ВИЭ в Казахстане

БРК занимается рассмотрением "зеленых" проектов начиная с 2015 года.

Управляющий директор АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек") Адиль Исмагамбетов принял участие в главном международном событии года в сфере возобновляемой энергетики Solar Fest Qazaqstan, где поделился опытом БРК в реализации проектов ВИЭ и обозначил некоторые проблемные вопросы при реализации ВИЭ в Казахстане. В форуме, который проходит в г. Щучинск, приняли участие отечественные и международные эксперты в области ВИЭ, представители министерства энергетики и финансовых институтов, а также институтов развития.

БРК занимается рассмотрением "зеленых" проектов начиная с 2015 года, когда правительство впервые установило долгосрочные фиксированные тарифы и ввело централизованный закуп электроэнергии для объектов ВИЭ. За четыре года Банк достиг значительных успехов в развитии альтернативных источников энергии. На сегодняшний день в портфеле Банка уже представлены проекты по всем направлениям: солнце, ветер и вода, общая сумма займов по которым составляет 55,5 млрд тенге. В структуре проектов ВИЭ по доле в совокупной установленной мощности в Банке лидируют солнечные электростанции.

Опираясь на международный опыт, изучая законодательство РК, а также сравнивая мировые практики, удалось выявить ряд проблемных зон, которые выступают сдерживающим фактором в развитии ВИЭ в Казахстане.

Основной проблемой являются, по мнению г-на Исмагамбетова, это - риски, связанные с курсом тенге по отношению к твердым мировым валютам. В связи с высокими ставками вознаграждения в национальной валюте из-за низкой ликвидности и инфляционных ожиданий, займы в иностранной валюте кажутся более привлекательными. Что, в последствии, влечет за собой возникновение больших валютных рисков, которые в долгосрочной перспективе тяжело спрогнозировать. Именно поэтому на текущий момент БРК не финансирует в иностранной валюте проекты, не предполагающие получение валютной выручки. Решением данной проблемы может стать обеспечение проектов ВИЭ доступной ликвидностью в тенге.

Кроме того, снижение тарифа на ВИЭ по аукционным проектам также требует наличие льготного тенгового фондирования и увеличение сроков договоров с РФЦ для обеспечения достаточного срока окупаемости проектов.

Напомним, в активе БРК находятся 2 проекта по строительству ГЭС – это Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области мощностью 24,9МВт, а также Мойнакская ГЭС мощностью 300 МВт. К концу этого года ожидается запуск ветровой электростанции "Астана Expo-2017" в поселке Костомар Акмолинской области. Банк профинансировал производство первых 50МВт. Из солнечных проектов Банк одобрил 2, один из них, в Туркестанской области мощностью 20 МВт, сейчас полностью профинансирован, второй – в Алматинской области мощностью 100 МВт одобрен. Его ввод в эксплуатацию ожидается в третьем квартале текущего года.

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