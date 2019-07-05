Сильная жара ожидается в двух областях Казахстана
Столбик термометра может подняться до 38-40°С.
Фото : kisgazeta.ru5 июля 2019, 17:48
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так днем 6 июля в Туркестанской области местами ожидается сильная жара до 40°С. Местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Жамбылской области днем 6-8 июля ожидается сильная жара 33-38 °С. В Таразе, днем 7-8 июля, столбик термометра может подняться до 36-38°С. Вероятность шторма 85-90 %
В Атырауской области ночью 6 июля местами ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%.
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