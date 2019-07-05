Правила содержания сельскохозяйственных животных примут в Алматы до конца года

Также стало известно, что в следующем году в Алматы появится второй изолятор для отловленных бродячих животных.

О разработке документа сообщила заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Карлыгаш Абдижапарова на отчетной встрече "Эпизоотическое благополучие Алматы", передает Zakon.kz.

- У нас открытым остается вопрос по принятию "Правил содержания сельскохозяйственных животных". Они находятся в стадии разработки, их обязательно необходимо доработать и представить в маслихат, потому что вопросов очень много. Это и по выпасам, и по заболеваемости. Мы приглашаем общественников подключиться, точно также, как мы разрабатывали "Правила содержания домашних животных" вместе, такой же документ будет и по сельскохозяйственным животным, - сказала Карлыгаш Абдижапарова.

Кроме того, она рекомендовала ветеринарным службам города усилить взаимодействие с областью, обмениваться информацией о проводимой работе.

Также стало известно, что в следующем году в Алматы появится второй изолятор для отловленных бродячих животных.

- Имеется участок под строительство. До конца года мы должны провести организационные мероприятия по подготовке к строительству. Согласно нашему плану, в 2020 году изолятор должен быть запущен. Естественно, это огромный вопрос, который бы решил множество проблем. Естественно, мы должны учесть опыт и европейский стран, и имеющийся у нас опыт, наперед продумать, чтобы избежать возможных проблем. Приглашаю всех к сотрудничеству, необходимо подготовить строительство изолятора, - сказала она.

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Альберт Ахметов

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