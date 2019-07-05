В жилом доме Петропавловска обрушилось потолочное перекрытие

Многоквартирный жилой дом по улице Труда, 57 относится к категории ветхого жилья.

В Петропавловске в полувековом жилом доме частично обрушилось потолочное покрытие, передает МИА "Казинформ".

Многоквартирный жилой дом по улице Труда, 57 относится к категории ветхого жилья. Построили его в 1966 году. На основании обращений жильцов дом включили в план обследования на 2019 год. Однако ветхое строение не выдержало и в конце июня произошло частичное обрушение покрытия 2 этажа в квартире №7.

- В ходе предварительного визуального обследования жилого дома наблюдаются подтеки и отслоение отделочного слоя на потолке лестничной клетки, проблемные участки в узловых соединениях балок, расположенные в местах попадания осадков с крыши. Обрушение произошло из-за значительного повреждения дощатого покрытия по деревянным балкам. Подобные процессы происходят от переувлажнения пиломатериала конструкций в результате попадания воды с крыши, - прокомментировали в пресс-службе акима Петропавловска.

Городские власти говорят, что КСК в доме не было, необходимый для сохранения несущих конструкций ремонт не проводился. Специализированная организация ТОО "Стадия" проведет комплексное, инструментальное техническое обследование состояния объекта. Если дом будет признан аварийным. Собственники вправе встать на учет граждан для предоставления жилища из государственного жилищного фонда в списке "Граждане, единственное жилище которых признано аварийным".

Еще один кандидат на обрушение - аварийный 8-квартирный дом, расположенный в переулке Мира, 10. Аварийным его признали еще в 2014 году. Сейчас в доме 1956 года постройки проживают 26 человек. В городском акимате сообщили, что жильцы стоят в очереди на получение жилье по категории "Граждане, единственное жилище которых признано аварийным". В пресс-службе акима Петропавловска утверждают, что жильцам двух квартир предложили временное жилье в микрорайоне Береке. Однако они отказались, сославшись на неудобное расположение микрорайона.

В апреле аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов говорил, что в Петропавловске 17 аварийных домов. В этом году снесут четыре дома, в последующие два оставшиеся 13 домов. Государственной программы по сносу аварийного и ветхого жилья нет, инициатива принадлежит местной власти.

В прошлом году в Петропавловске снесли три аварийных дома. Стены двух не выдержали испытания временем и рухнули. Обошлось без жертв.

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