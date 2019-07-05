Полторы сотни детей эвакуировали из лагеря, в котором снесло крышу ветром

Чп произошло в Атырауской области.

3 июля в пригородном селе Бесикты Атырауской области сильным ветром снесло часть крыши корпуса в детском лагере отдыха "Тулпар", а дождевая вода, попавшая в здание, нарушила инженерные коммуникации. Оттуда эвакуировано около 150 детей, пострадавших нет, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Ак Жайык".

Детей из Атырау, а также Махамбетского и Исатайского районов отвезли домой на специально организованном транспорте. Еще 51 ребенок из отдаленных Жылойского, Кызылкогинского и Курмангазинского районов переночевал в Атырау в областной школе-интернате для одаренных детей "Дарын". Их отправили домой на следующее утро.

По сообщению руководства лагеря "Тулпар", проводится работа по восстановлению кровли и подготовка приему третьего потока отдыхающих с 10 июля.

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