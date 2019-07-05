Министерство обороны прокомментировало взрыв снаряда в Арыси

По словам замглавы ведомства, оснований для беспокойства нет.

Заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев прокомментировал взрыв снаряда в Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

- В настоящее время военнослужащие Вооруженных Сил РК проводят работу по обследованию и очистке территории, прилегающей к городу Арыси. В ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу, произошел плановый подрыв одиночного боеприпаса, в результате возникло возгорание, - заявил Курманбаев.

По его словам, очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных. Никакой угрозы для населения нет. Кроме того, Министерство обороны напоминает о запрете и приближении к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями. В случае обнаружения подозрительных предметов жители должны немедленно позвонить по телефонам 112 и 102.

Наряду с этим, начальник Департамента ЧС по Туркестанской области Нургали Жунусов рассказал о работе, проводимой департаментом.

- В городе Арыси ситуация с пожарной безопасностью остается стабильной. Из числа сотрудников органов гражданской защиты задействовано 80 человек, 21 единица техники. 9 пожарных автомобилей и 45 пожарных работают совместно с сотрудниками Министерства обороны.

Главный врач областной клинической больницы Марат Пашимов сообщил, что в 17 секторах города дежурят машины скорой медицинской помощи. На сегодняшний день амбулаторную помощь оказывают в полном объеме.

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