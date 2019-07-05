Рассмотрен первый спор судьей международного уровня в суде мелких тяжб МФЦА

До суда стороны путем переговоров не смогли разрешить спор, и истец обратился в суд МФЦА.

В суде мелких тяжб Международного Финансового Центра "Астана" рассмотрен иск о требовании выплаты денежных сумм за выполнение наземных геофизических работ, передает Zakon.kz.

Суд установил, что истец выполнил объем работы, согласно заключенному с ответчиком договору, но ответчик не произвел оплату. До суда стороны путем переговоров не смогли разрешить спор, и истец обратился в суд МФЦА.

Суд, изучив предоставленные истцом и ответчиком документы, приказом постановил ответчику в указанный срок выплатить положенную денежную сумму истцу.

Это первый рассмотренный спор в суде МФЦА, основанном на английском праве, где рассматривают дела судьи международного уровня. Суд начал работать с января 2018 года и создан в рамках реализации Плана Нации "100 конкретных шагов".

Суд МФЦА внедрил электронную подачу заявок и процедуру ускоренного рассмотрения мелких тяжб. Теперь весь процесс можно отследить в интернете.

В Казахстане с 2018 года впервые на Евразийском пространстве созданы суд МФЦА и Международный Арбитражный Центр (МАЦ), в которых создана привлекательная правовая среда для инвесторов и развития бизнеса.

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