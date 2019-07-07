Вдохновляющие истории. Коротко о начале июля в культуре и спорте

Как прошла первая неделя июля в культуре и спорте

Первая неделя июля в культуре и спорте оказалась богатой на вдохновляющие истории. Вспоминаем их вместе в традиционном обзоре от Zakon.kz.

Вышел новый фильм о жизни во Вселенной Marvel. "Человек-паук: Вдали от дома" оказался таким восхитительным во многих отношениях, что грех было не написать положительную рецензию без спойлеров.

Казахстанка Жибек Сеитова учится в государственной консерватории имени Джованни Баттиста Перголези в итальянском городе Фермо, перешла на второй курс Triennio по программе "оперный вокал", мечтает спеть партию Жибек в опере "Кыз-Жибек" на сцене родного ГАТОБ имени Абая. Кто бы мог подумать, что еще пару лет она, имея финансовое образование, работала в крупной французской компании в Алматы и лишь мечтала о том, чтобы однажды просто выйти на сцену. Вдохновляющую историю попадания в оперное пение Жибек рассказала нам в интервью

Свою вдохновляющую историю также поведал Димаш Кудайберген. Он дал большое интервью одному из отечественных телеканалов.

Еще одну трогательную и вдохновляющую историю рассказал Олжас Серик. Дело в том, что он родился с ушной патологией. Из-за повреждения слуховых нервов у него диагностировали 3 степень тугоухости, он практически не слышит высокочастотные звуки. Но это не помешало ему выпустить дебютный трек.

Певица Луина всегда отличалась тем, что умеет петь вживую и знает, как выйти из любой сложной ситуации. Но она пошла еще дальше, и спела для поклонников из дома, представ перед подписчиками без макияжа. Тоже вдохновляюще!

Жители Бостона не сразу признали в продавце кофе популярного голливудского актера Хью Джекмана,

Но гораздо больше интересных событий произошло в мире спорта. Самая сексуальная спортсменка России прибыла в Алматы и рассказала о главной ошибке в жизни.



А олимпийский чемпион, председатель Комитета по спорту МКС РК Серик Сапиев, поведал о своем увлечении триатлоном, а также поведал, легко ли совмещать занятия спортом и госслужбу.



Продолжая тему триатлона и вдохновляющих историй, вспомним, как "железные мамы" из Казахстана стартовали из Лондона в Париж.



По-настоящему вдохновляет и мотивирует своей работой член Бюро Объединенного мира борьбы UWW, глава Азиатской федерации борьбы, известный спортивный и общественный деятель Даулет Турлыханов. Своим мнением об этом турнире, а также ходом подготовки главного города страны к сентябрьскому чемпионату мира он не забыл поделиться с нами.



Невероятно, но факт! Казахстанцы вдохновили мировых знаменитостей на новый челлендж.

Суть челленджа #bottlecapchallenge в том, чтобы ногой сорвать крышку с бутылки с водой. При этом участникам челленджа приходится совершать движения, похожие на те, что делают таеквондисты, каратисты, бойцы смешанных единоборств. Сейчас под хэштегом #bottlecapchallenge в Instagram более 22 тыс. публикаций.Родоначальниками челенджа-вертушки были казахстанцы. Таеквондист Аль-Фараби Давлетчин запускал похожий челлендж, только с карандашом - мощным ударом сбивал стержень. А конкрентно с бутылкой трюк впервые проделал казахстанский боец MMA Карен Пашикян. Эстафету подхватили за рубежом.



Ну а завершим обзора история о том, как казахстанец проплыл пролив Ла-Манш из Англии во Францию. Если он смог, значит и мы с вами, дорогие друзья, способны на большее!

Альберт Ахметов

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